Mónica García subraya que las primarias no son un debate a tener "frente a las cámaras" e insiste en los militantes

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026 - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha subrayado en que cómo se desarrollan las primarias para 2027 no es un debate a tener "frente a las cámaras" y ha insistido en la importancia de los militantes.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada por el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, quien hace un año deslizaba su voluntad de medirse con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), en las elecciones autonómicas de 2027.

"No me voy a detener ni un minuto en las particularidades de cómo los partidos nos organizamos para hacer nuestras primarias y para organizarnos entre nosotros. Esto no es un debate que tengamos que tener aquí, frente a las cámaras. Creo que es un debate que hemos tenido ya en nuestra organización", ha zanjado Mónica García.

Delgado y García protagonizaban esta semana un choque en un programa de televisión a raíz de las primarias y de quién debía tener derecho a voto. La ministra sostenía que debía ser la militancia, como marcan los Estatutos del partido aprobados hace un año, mientras que Delgado planteaba que debían poder elegir al candidato también los simpatizantes.

Este momento llegaba, además, después de que García anunciara en la III Verbena de la formación que quería ser la candidata de nuevo en 2027 como fuera en 2021 y 2023. Salía a la superficie a raíz de ello la tensión latente entre el entorno de la ministra y aquellos que apuntan a Delgado como la mejor opción.

Como hiciera ayer, este miércoles García ha insistido en que en Más Madrid como en el PSOE y "todos los partidos" los que votan son los militantes. Para tener esta condición deben haber participado en tres actos del partido en el último año.

"Yo creo que no hay más debate. Más allá de esto, estos debates internos, lo que nos están perjudicando es a la hora de poder estar hablando de lo que necesitamos hablar", ha insistido Mónica García, quien considera que debería prestársele atención al voto en contra del real decreto de vivienda por la derecha o a como "eliminar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".