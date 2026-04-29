PSOE-M evita valorar el choque interno en Más Madrid pero añade que dará "estabilidad" en los municipios en coalición

Archivo - (I-D) El eurodiputado socialista José Cepeda, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, durante una jornada sobre ‘La seguridad y la Defensa en Europa, en el C - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha evitado valorar este miércoles el choque interno en Más Madrid entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el portavoz adjunto en la Asamblea Emilio Delgado, pero ha añadido que dará "estabilidad" en los municipios en los que gobiernan en coalición.

"El PSOE dará estabilidad en todos los municipios en los que tenemos el Gobierno o conformamos parte del Gobierno municipal. Los ciudadanos pueden estar tranquilos", ha trasladado la secretaria de Organización de los socialistas madrileños, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones a los medios de comunicación antes de una reunión con regidores.

Así, ha insistido en que van a "mantener esa tranquilidad y estabilidad" que dan una "políticas progresistas". Sobre las tensiones en Más Madrid ha afirmado que el PSOE no habla de "temas internos de otras formaciones". "Creemos que ellos tendrán que resolver todos estos procesos, como nosotros también afrontaremos los nuestros", ha lanzado.

En los últimos meses dos gobiernos locales de izquierdas encabezados por el PSOE han vivido turbulencias alrededor de Más Madrid. El primero de ellos era la Coslada encabezada por Ángel Viveros (PSOE) en la que el Grupo Municipal de MM se dividía y la parte que apoya la Ejecutiva regional se salía del Gobierno municipal.

La segunda ha llegado este miércoles cuando se daba a conocer que el concejal de Transición Ecológica y Juventud y tercer teniente de alcalde de Parla, Miguel Fuentes, era expulsado de Más Madrid por "hostilidades" a una compañera. Finalmente el alcalde, Ramón Jurado (PSOE) le ha revocado todas las competencias.