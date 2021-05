Mónica García ve "exagerado" hablar de la coleta de Iglesias como tampoco le gusta que se cuestione estética de mujeres

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Más Madrid Comunidad y jefa de la oposición en la Asamblea, Mónica García, cree que es "exagerado" seguir hablando de la coleta del todavía secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como tampoco le gusta que se cuestione la estética de las mujeres.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, la candidata de Más Madrid a la Presidencia regional ha encuadrado en un "gesto simbólico" la decisión de Iglesias de cortarse la coleta y le ha deseado "que pueda tener una vida tranquila y que pueda descansar".

"Es un poquito exagerado que estemos hablando tanto tiempo sobre si alguien se ha cortado o no la coleta, igual que cuando se habla de cómo vestimos las mujeres. No me gusta que hablemos de la estética de alguien, que es muy personal", ha indicado.