Montero acusa a PP y Vox de "cosificar" a Begoña Gómez como "arma para el combate" contra el "proyecto progresista"

La vicepresidenta asegura que no se usa a la mujer "para hacer daño al hombre" solo en Gaza o Ucrania, sino "también en España"



ALCORCÓN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a PP y Vox de "cosificar" a la mujer del presidente, Begoña Gómez, como "arma para el combate" contra "el proyecto progresista".

Lo ha asegurado en un mítin de campaña de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio celebrado en Alcorcón centrado en las mujeres y en el que han intervenido la alcaldesa de la localidad, Candelaria Testa, la 'número 4' de la lista del PSOE a estos comicios, Hana Jalloul, la secretaria general del PSOE de la localidad y el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.

Montero ha citado a Gómez mientras comparaba la situación de las mujeres en diversos lugares del mundo y reivindicaba que las mujeres europeas son un "referente" porque en otros continentes "no tienen derecho a nada, ni al voto ni a la participación".

"Niegan la condición de ciudadana, también los derechos sexuales, a ser madre cuando queramos y a divorciarnos cuando queramos", ha proseguido la vicepresidenta para apuntar que hay lugares donde ya son usadas como "arma de guerra".

Ha apuntado al uso de ellas para poder "hacer daño" al hombre, pero "no solo en la Franja o en Ucrania, sino también en España", ejemplificándolo en Begoña Gómez. Ha defendido que si atacan a la mujer del presidente "atacan a todas" las socialistas que perciben cómo se está "usando su figura para atacar al Gobierno".

En este encuentro ha cargado, además, contra la derecha y la "ultraderecha" en materia de igualdad. " Nunca jamás un gobierno de derecha conservador promovió ningún marco transformador que permitiera el avance de las mujeres. Es más, siempre se han reído de nosotros", ha lanzado Montero.

Es por ello que ha llamado a las urnas a las mujeres el 9J para "defender la igualdad" de la mano de un "partido feminista como el PSOE" porque "no hay democracia sin participación efectiva de la mitad de la población".

"No somos una minoría, somos la mitad de la población, que necesita estar para contribuir y seguir avanzando. Es de sentido común que no puede haber democracia si no estamos en condiciones de influir, de estar donde se toman las decisiones", ha arengado María Jesús Montero, quien ha concluido pidiendo "ponerse las pilas" para que la candidata Teresa Ribera demuestre "su talento, diálogo, capacidad, empoderamiento e inteligencia".