Móstoles acoge el Pleno extraordinario donde la oposición exige al alcalde explicaciones sobre las acusaciones de acoso

MADRID/MÓSTOLES 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Móstoles acoge desde las 10 horas de este martes un Pleno extraordinario, solicitado por la oposición, que tiene como único punto del día que el alcalde, Manuel Bautista (PP), dé explicaciones sobre las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del Consistorio.

Más Madrid, PSOE y Vox han reclamado el cese del alcalde desde que el diario 'El País' publicó a principios de mes una información sobre un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

La información ponía también en el foco al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán. De estos cargos se recogían declaraciones en las reuniones que mantuvieron con la exconcejala por su denuncia interna.

Por su parte, el PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no recibió a la exedil. Por contra, desde el Ejecutivo regional difundieron nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

Fue la semana pasada cuando el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".

"El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización", señaló el abogado de la exedil, que agregó que "la ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones".