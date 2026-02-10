Móstoles celebrará el 24 de febrero el Pleno extraordinario sobre la acusación de acoso al alcalde por una exconcejala

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ofrece una rueda de prensa para negar el supuesto caso de acoso laboral y sexual contra una ex concejala y denunciar "chantajes que se remontan a 2023", en la sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID/MÓSTOLES 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Móstoles celebrará el 24 de febrero a las 10 horas el Pleno extraordinario forzado por la oposición (PSOE, Más Madrid y Vox) sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual de una exedil de la Corporación contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista.

En este Pleno, cuya celebración han confirmado a Europa Press fuentes municipales, desde la oposición se reclamará explicaciones al regidor por esta denuncia interna y, previsiblemente, se insistirá en reclamarle en bloque su dimisión.

La petición de pleno extraordinario llegaba desde el mismo miércoles por la noche, cuando se conocía a través de 'El País' la acusación de la exedil al alcalde de Móstoles. Más Madrid, PSOE y Vox reclamaron el cese de Bautista, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

Las informaciones de 'El País' ponían también en el foco al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán. De estos cargos se recogían declaraciones en las reuniones que mantuvieron con la exconcejala por su denuncia interna.

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no recibió a la exedil. El Ejecutivo regional mostraba ese jueves nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

El PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

TRIBUNALES

El día siguiente estaba marcado por la intención de acudir a los tribunales. Serrano informaba de que el PP-M estudiará las acciones legales necesarias contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal".

El regidor, por su parte, decía ser víctima de un "chantaje político" por parte de la exconcejal, quien anunciaba que denunciaría a Bautista por acoso laboral y a la Comunidad de Madrid por filtración de datos personales. Esto último también lo deslizaba el PSOE de Madrid, que tachaba el hecho de "muy grave".

Ante las peticiones de dimisión de Bautista, Millán y Serrano, la presidenta regional afirmaba el fin de semana que no contaran con el PP para "para desprestigiar y desguazar la vida de una persona", mientras que el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, respondía tajante a la oposición. "Ni Ana Millán ni nadie más va a dimitir por una actuación que fue correcta", aseguraba.