PP, sobre Móstoles: "Ni Ana Millán ni nadie más va a dimitir por una actuación que fue correcta"

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que "ni Ana Millán (vicepresidenta de la Asamblea) ni nadie más va a dimitir por una actuación que fue correcta" ante la acusación de una exconcejala de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, por acoso laboral y sexual.

Díaz-Pache ha sido tajante en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que Vox, PSOE y Más Madrid hayan reclamado de nuevo este lunes la dimisión del regidor y la izquierda haya planteado sendas iniciativas reclamando que Ana Millán también lo haga.

"Estamos viendo a una izquierda completamente desesperada que insiste en un linchamiento mediático para intentar recuperar una bandera feminista que perdieron por los burdeles", ha lanzado Díaz-Pache, quien ha insistido en que el PP de Madrid no va a "contribuir al desprestigio de una persona sin pruebas".

Ha advertido de que no van a "aceptar ninguna lección" de aquellos que " han tapado a puteros con dinero público, han permitido que los violadores salgan a las calles, han tapado presuntos abusos en la Moncloa o lo de Errejón".

Asimismo, ha vuelto a desear como hiciera el secretario general del PP, Alfonso Serrano, que salgan "los audios completos" que se han escuchado "por fascículos" para saber "lo que realmente pasó en esas reuniones" que mantuvieron Serrano y Millán con la exconcejala.

"El Partido Popular actuó correctamente, recibió una denuncia, escuchó a la denunciante, abrió un expediente y al no encontrar ninguna prueba, ningún indicio más allá de la declaración de la denunciante", ha planteado al tiempo que ha afirmado que una denuncia interna no implica "una condena automática".

Por su parte, desde la izquierda de ha acusado a Millán de tratar de evitar que la exconcejala denunciara al regidor, mientras que Vox ha indicado que la forma en la que debería defender el alcalde su presunción de inocencia es "desde fuera de la institución".