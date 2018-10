Móstoles da un paso atrás y no celebrará el festival 'Amanecer Bailando' en el Parque Natural de El Soto

Publicado 26/07/2018 16:20:15 CET

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que "ante las opiniones contrarias" a la celebración del Festival 'Amanecer Bailando' el 8 de septiembre en el Parque Natural de El Soto, finalmente no se llevará a cabo en esta ubicación, aunque sigan creyendo que sería "un sitio idóneo" para ello.

"Después de haber soportado el Gobierno acusaciones e insinuaciones injuriosas de tener intereses ilícitos en el evento. Hemos tomado la decisión de no celebrar el festival en dicho parque para que quede claro la independencia y libertad de este Ejecutivo ante cualquiera", han aclarado mediante un comunicado.

Ahora, esperan poder reubicar el evento "y que los que se han opuesto a una actividad de ocio juvenil no consigan su objetivo, que no ha sido otro que pensar en sí mismos y no en los jóvenes de la ciudad".

La noticia se produce escasas horas antes de que se celebre una concentración -- a las 19 horas en la Plaza de Pradillo-- convocada por Ecologistas en Acción y secundada por vecinos y partidos políticos de Móstoles, incluido Ganar -quien gobierna en coalición con el PSOE-, que buscaba exigir un cambio de localización del evento.

Todos ellos destacaron durante los últimos días que no están en contra de que se realicen los conciertos, pero sí recalcaron la importancia que tiene el Parque Natural de El Soto, de casi 40 hectáreas de superficie, el cual está situado al límite de la zona de máxima protección del arroyo del Soto del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y en su entorno, dicen, cuenta "con una apreciable diversidad de flora y fauna".

"En definitiva, estamos ante un oasis de frescor y verdor en medio de la estepa madrileña", según dijeron desde Ecologistas, recordando también "las consecuencias negativas que provoca la concentración de miles de personas en El Soto".