Móstoles y Villaverde incorporarán dos nuevos colegios de Educación Especial con 400 plazas e inversión de 23,4 millones

Varios niños de camino a la escuela en la entrada del colegio, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la contratación de las obras de dos nuevos colegios públicos de Educación Especial (CPEE) en Móstoles y el distrito de Villaverde, en la capital.

Ambos sumarán 400 plazas y supondrán una inversión conjunta de 23,4 millones de euros, con un plazo de ejecución de 15 meses. Además, el Ejecutivo autonómico licitará próximamente un tercer centro de estas características en el municipio de El Escorial, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

El futuro CPEE de la localidad mostoleña ocupará una parcela de 8.500 metros cuadrados en la Avenida Iker Casillas, con capacidad para 100 alumnos.

Las instalaciones contarán con tres aulas de Educación Infantil Especial, diez de Educación Básica Obligatoria, seis de talleres formativos, aseos adaptados, aula multisensorial, de hogar, dos polivalentes, dos espacios de fisioterapia, otro de psicomotricidad, enfermería, gimnasio, biblioteca, comedor conserjería y despachos. El importe para esta infraestructura asciende a 10,5 millones.

Por su parte, el colegio de Villaverde, en la capital, estará ubicado en el Parque central de Ingenieros de Madrid y se construirá sobre una parcela de 13.100 metros cuadrados.

Ofertará 300 plazas con todos los servicios, entre ellos seis aulas de Educación Infantil, 20 de Educación Básica Obligatoria, aula multisensorial y de psicomotricidad, de usos múltiples, cinco polivalentes y nueve Talleres Formativos. La inversión alcanzará los 12,9 millones de euros.

En la Comunidad de Madrid ya existen 27 centros de estas características, además de 206 clases en 74 colegios públicos ordinarios, gracias a la incorporación de 50 nuevas este curso 2026/27.

Para incrementar la disponibilidad de estos recursos, el Gobierno regional también ha ampliado el CPEE Peñalara de Collado Villalba y está trabajando en el Vicente Ferrer de San Sebastián de los Reyes o el María Montessori de Parla.