El Movistar Arena acogerá una pantalla gigante para ver la final de la Copa del Mundo de fútbol el domingo

La final de la Copa del Mundo de fútbol, en el Movistar Arena - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Arena instalará el próximo domingo día 19 una pantalla gigante para que hasta 15.000 aficionados puedan vivir la final de la Copa del Mundo de fútbol que disputará la selección española comandada por Luis de la Fuente.

El encuentro que cerrará la competición se celebrará el domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, a las 21.00 horas, y se podrá seguir en directo desde el espacio multiusos madrileño a través de la pantalla más grande de toda la región, según ha informado la Comunidad de Madrid.

La asistencia será gratuita, aunque será imprescindible descargar la entrada a través de MovistarArena.es hasta completar el aforo, a partir de este mismo momento. El recinto abrirá sus puertas a las 19.30 horas, y contará con música en directo.

Con capacidad para 15.000 aficionados, el Movistar Arena se convertirá así en punto de encuentro para disfrutar de una noche en la que España buscará conquistar su segunda estrella como campeona mundial, 16 años después de conseguir su primer campeonato mundial.

La Comunidad de Madrid celebrará así el pase a la final del combinado nacional tras superar a Francia la noche de este martes en el Estadio de Dallas.