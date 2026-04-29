Muere atropellada una mujer mayor en el distrito de Latina

Ambulancias de Samur-Protección Civil y coche patrulla de la Policía Municipal de Madrid en el distrito de Latina - EMERGENCIAS MADRID
MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de avanzada edad ha fallecido este miércoles tras sufrir un atropello en la calle Rafael Finat, ubicada en el distrito madrileño de Latina, según ha informado Emergencias Madrid.
Personal sanitario del Samur-Protección Civil se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima.
Sin embargo, a pesar de estas maniobras la mujer ha terminado por fallecer. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo sucedido.