Muere atropellado un hombre de 65 años que caminaba indebidamente por la M-506 en Pinto

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MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha muerto la madrugada de este jueves al ser atropellado por un vehículo cuando caminaba indebidamente por la M-607, dentro del término municipal de Pinto.

El arrollamiento mortal se ha producido cuando el hombre cruzaba por un lugar no habilitado para el paso de peatones a la altura del kilómetro 25 de la citada vía, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Un vehículo que circulaba por la zona no ha podido esquivar al peatón y lo ha atropellado. Debido al fuerte impacto, el hombre ha sufrido diversos traumatismos y ha muerto. Los sanitarios del Summa 112 personados en el lugar han confirmado el fallecimiento.

Agentes de la Guardia Civil han acudido al lugar y se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las causas del arrollamiento.