Archivo - Archivo.- Ambulancias de Samur-Protección Civil en la M-30 - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de unos 50 años ha muerto la mañana de este domingo al caer la rama de un árbol sobre su vehículo cuando circulaba por la autovía de circunvalación M-30.

El accidente ha tenido lugar sobre las 11 horas a la altura del kilómetro 2 de la citada vía cuando una rama de un árbol ha caído sobre el turismo que circulaba por la calzada lateral, según ha informado Emergencias Madrid.

Como consecuencia de ello, el conductor ha quedado atrapado en el interior del turismo. Las primeras personas en parar, entre ellos un bombero del Ayuntamiento fuera de servicio, han abierto un hueco con una radial para liberar espacios y poder hacer un control cervical al herido.

Finalmente, con ayuda de sanitarios del Samur-Protección Civil, se ha podido liberar al conductor. Los sanitarios han comprobado que estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Tras realizarle maniobras de reanimación avanzadas durante más de media hora sin éxito, los sanitarios han confirmado su fallecimiento. Al lugar ha acudido una psicóloga de Samur Protección Civil para asistir a los primeros intervinientes que han actuado antes de la llegada se los servicios de emergencias.

Finalmente, efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han asegurado la zona y han procedido a retirar de la calzada los restos de la rama caída. Por su lado, agentes de la Policía Municipal han señalizado el accidente, regulado el tráfico en la zona y realizado el atestado.