Muere un hombre de 25 años en un accidente de tráfico que deja también tres heridos en Fuenlabrada

Bomberos y personal de Emergencias de la Comunidad de Madrid desplegados en el lugar de un accidente de tráfico con una víctima mortal en Fuenlabrada - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha muerto en la noche de este jueves en un accidente de tráfico que también ha dejado tres heridos --uno de ellos grave--, los cuales viajaban en el mismo vehículo, que ha sufrido una salida de vía cuando circulaba por la carretera M-506, en el término municipal de Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid.

Según ha indicado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, el accidente, que ha involucrado a un único vehículo, se ha producido cuando éste se salió de la carretera M-506 en el kilómetro 12, impactando contra las protecciones laterales y dando varias vueltas de campana.

Tras la llamada de aviso, registrada a las 21.37, el 112 ha avisado a los Bomberos de la Comunidad de Madrid, a la Guardia Civil y al SUMMA 112. Luego, a la llegada de los equipos de Emergencias al lugar de los hechos, "los equipos de emergencia han comprobado que había dos personas que estaban atrapadas en la parte posterior del vehículo", según ha indicado Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Uno de ellos era el fallecido, un hombre de 25 años que ha tenido que ser rescatado por los Bomberos, tras lo que el SUMMA 112 ha confirmado su fallecimiento sin posibilidad de reanimación a causa de lesiones descritas por la supervisora de guardia Isabel Rico como "incompatibles con la vida".

El segundo ocupante atrapado era otro hombre de entre 20 y 25 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y que ha tenido que ser estabilizado por una unidad de soporte vital avanzado, intubado y trasladado con alerta hospitalaria al Hospital 12 de Octubre.

Asimismo, el personal sanitario también ha trasladado a otras dos personas más que viajaban en el automóvil, una mujer de 25 años politraumatizada que ha sido llevada al mismo centro hospitalario y otro hombre de entre 20 y 25 con un traumatismo craneoencefálico moderado, en su caso derivado al Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda.

Según ha señalado el portavoz de Emergencias de la Comunidad, la Guardia Civil se encarga ahora de las investigaciones en torno a lo ocurrido en un accidente que ha obligado a cortar la vía en uno de los sentidos durante varias horas a fin de facilitar la labor de los equipos desplegados.