Muere Luis de Velasco, portavoz en la Asamblea de UPyD en la IX Legislatura

Archivo - Luis de Velasco, candidato de UPyD a la Asamblea de Madrid en 2011 - EUROPA PRESS/UPYD - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Luis de Velasco, quien fuera portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015 --IX Legislatura-- y diputado del PSOE en el Congreso en los 80, ha fallecido a los 87 años.

De Velasco acudía como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el partido 'magenta', que entraba en la Cámara con ocho diputados. Fue, entre otros, una de las voces más críticas contra casos como Caja Madrid-Bankia.

Finalmente se convertía en uno de los principales detractores contra la dirección nacional de la formación encabezada por Rosa Díez. En septiembre de 2014 anunciaba que no concurriría a las primarias del partido para volver a ser cabeza de lista, aduciendo a que estaba "cansado" por sus entonces 75 años.

Posteriormente, ya en clave interna, dimitía del Consejo de Dirección del partido por discrepancias con el equipo de Díez y la estrategia de cara a las elecciones siguientes. Lo hacía en un contexto de crecimiento de Ciudadanos, quien entraba al año siguiente con 17 escaños en la Cámara de Madrid, mientras que UPyD se convertía en extraparlamentaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado sus condolencias a familia y amigos por la muerte de "un hombre bueno, honrado, serio, amable". "Con su presencia y formas, el debate parlamentario y la política madrileña se elevaron enteros", ha expuesto en redes sociales.