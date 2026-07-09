Muere un motorista de 37 años tras colisionar contra un coche estacionado en Getafe (Madrid)

Efectivos del SUMMA112 en una imagen de archivo - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 37 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras colisionar contra un coche estacionado en la calzada, a la altura de la localidad madrileña de Getafe.

Concretamente, el siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 22.00 horas del miércoles en el kilómetro siete de la M-45, en Getafe, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Por causa de la colisión, el varón ha sufrido politraumatismos que le han sido incompatibles con la vida, de manera que el deceso se ha producido prácticamente en el acto, siendo el SUMMA 112 quien ha confirmado la muerte por las referidas lesiones.

Las causas que rodean a estos hechos están siendo investigadas, por el momento, por efectivos del cuerpo de la Guardia Civil, según ha agregado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.