Muere un motorista de 47 años en Latina (Madrid) tras colisionar con un turismo

Una ambulancia del SAMUR estacionada en el accidente en el que ha fallecido un motorista de 47 años, en Latina (Madrid).
Una ambulancia del SAMUR estacionada en el accidente en el que ha fallecido un motorista de 47 años, en Latina (Madrid). - EMERGENCIAS MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 0:34
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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años que circulaba en motocicleta por el distrito madrileño de Latina ha fallecido este lunes tras colisionar con un turismo en el cruce entre la calle Tembleque y la Avenida de Los Poblados, según ha informado Emergencias Madrid.

El SAMUR ha procedido a realizar maniobras de reanimación en colaboración con los Bomberos de Madrid pero ha terminado confirmando la muerte. Un psicólogo ha tenido que atender a la conductora del coche.

La Policía Municipal ya investiga el accidente que ha ocurrido pasadas las 21.00 horas.

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