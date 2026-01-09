Muere un motorista de 62 años tras chocar contra un turismo en Doctor Esquerdo

Archivo - Una ambulancia - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 62 años ha fallecido esta mañana tras chocar contra un turismo en la calle Doctor Esquerdo del distrito de Retiro, ha informado Emergencias Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las siete de la mañana alertando del siniestro. Como consecuencia del impacto, el motorista ha salido despedido y ha terminado golpeándose contra los bajos de otro vehículo que se encontraba estacionado en la vía.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Samur-Protección Civil, que solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones. Una psicóloga del servicio de emergencias ha tenido que atender al conductor del coche implicado, que se encontraba en estado de shock.

En el operativo han colaborado efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han asegurado la zona y facilitado las labores de los servicios de emergencia. Por su parte, la Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.