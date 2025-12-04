Muere un motorista tras chocar contra un árbol en la Avenida de Daroca

1033362.1.260.149.20251204080720 Agentes de la Policía Municipal de Madrid y sanitarios de Samu Protección Civil atienden a un motorista accidentando en Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido durante la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente en la Avenida de Daroca, junto al cementerio de la Almudena de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El hombre perdió el control de su moto y colisionó contra un árbol y, tras la llegada de Samur Protección Civil al lugar del incidente, se le práctico reanimación cardiopulmonar sin éxito, confirmando finalmente el fallecimiento.

También han intervenido una dotación del Cuerpo de Bomberos de Madrid, que ha saneado daños en mobiliario urbano, y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo del atestado, según ha detallado Emergencias Madrid.