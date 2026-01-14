Muere un motorista tras chocar contra un coche al intentar adelantar a otro vehículo en San Fernando de Henares

Una ambulancia del SUMMA112 de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este martes, tras sucumbir a las heridas por el impacto contra un turismo al intentar adelantar a un vehículo en la M-206 a la altura de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, ha informado a Europa Press Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Sanitarios del SUMMA112 han confirmado el fallecimiento del motorista, un varón de 47 años que presentaba "lesiones incompatibles con la vida", después de que un médico y una enfermera que presenciaron el accidente le realizaran maniobras de reanimación.

El accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ha tenido lugar este martes a las 20.30 horas, cuando la víctima impactó contra un turismo tras perder el control de la moto que conducía al intentar adelantar a un vehículo en el kilómetro 15 de la M-206.