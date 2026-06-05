Muere un obrero aplastado por la pala de una grúa en la construcción de unas viviendas en Alcalá de Henares

Ambulancia del Summa 112 en Alcalá de Henares - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 58 años ha fallecido este viernes tras ser aplastado por la pala de una grúa en las obras de edificación de viviendas en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Los hechos se han producido sobre las 9.25 horas de este viernes en la calle Francisco Antón, hasta donde se han desplazado efectivos sanitarios del Summa 112 para atender a la víctima.

A su llegada al lugar de los hechos los sanitarios tan solo han podido confirmar el fallecimiento. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.