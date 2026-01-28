Muere un trabajador en Madrid tras precipitarse desde una altura de ocho metros

UVI móvil del SUMMA 112 en Madrid tras un accidente laboral
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 17:00
MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha fallecido este miércoles tras sufrir una caída desde una altura de ocho metros mientras trabajaba en una obra en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 15.20 horas en el número 11 de la calle Puente Viesgo. Hasta la zona se han trasladado una UVI móvil del SUMMA 112 y la Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación.

A su llegada al lugar, los sanitarios han encontrado a la víctima inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Tras practicarle maniobras de reanimación durante 35 minutos, los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento.

