Muere un trabajador en Valdemoro y otro resulta herido grave en Madrid tras sufrir sendos accidentes laborales

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha fallecido este jueves tras sufrir una caída desde unos cuatro metros de altura mientras trabajaba en la reforma del interior de una nave en el polígono industrial Valmor, en el término municipal de Valdemoro; mientras que otro trabajador ha resultado gravemente herido también por una caída en Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 11.45 horas de este jueves en el número 51 de la avenida de Las Canteras, hasta donde se han trasladado efectivos del SUMMA 112, que han atendido al trabajador por un traumatismo craneoencefálico severo y parada cardiorrespiratoria, informa Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Los sanitarios del SUMMA 112, en colaboración con una ambulancia municipal del Ayuntamiento de Valdemoro, han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero finalmente no han podido revertir la parada y han confirmado el fallecimiento.

Previamente, en torno a las 10.30 horas, se ha producido otro accidente laboral en la avenida de la Aviación, en Madrid capital. En este caso, un trabajador de 55 años ha caído también desde una altura de cuatro metros mientras colocaba las letras de un cartel en una estación de servicio.

El herido presentaba politraumatismos y traumatismo craneoencefálico severo. Sanitarios del SUMMA 112 han logrado estabilizar e intubar al herido, que ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico San Carlos. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones de este segundo accidente laboral.