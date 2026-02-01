Las muertes por cáncer crecen un 5% en la última década en la Comunidad

Archivo - Cáncer - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cáncer es la principal causa de muerte en la Comunidad de Madrid, con incrementos en torno al 5% en el número de muertes asociadas a tumores malignos en la última década y que se disparan hasta el 18,2% en los últimos 20 años.

Este miércoles, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, que en esta ocasión se celebra con el lema 'Unidos por la Única', una iniciativa que se centra en experiencias del mundo real y pone el centro en reconocer que cada experiencia con el cáncer es personal, con necesidades médicas, sociales y emocionales únicas.

Casi tres de cada diez muertes por todas las causas en la región en el año 2024 tuvo como origen algún tipo de cáncer, según los datos definitivos del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte' publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), últimos disponibles.

En total, fueron 13.520 fallecimientos en ese año los asociadas a tumores malignos, una cifra que representó el 27,3% de todas las muertes registradas ese año, que alcanzaron las 49.408.

Una cifra que supone el tercer registro histórico más alto en la región por detrás de 2023, con 13.618 decesos por esta causa, y de 2019, que cerró con 13.582 fallecimientos, según los datos consultados por Europa Press.

La tendencia en los últimos años apunta a una mayor mortalidad por esta causa, que ha adelantado al grupo de enfermedades del sistema circulatorio. Así, el número de muertes asociadas al cáncer en 2024 ha crecido un 4,67% en la última década, que se eleva al 18,2% en los últimos 20 años.

En términos interanuales, en cambio, supusieron un descenso del 0,71% respecto a 2023, que marcó un registro récord histórico con 13.618 muertes asociadas a tumores malignos.

Una mortalidad por cáncer que marca diferencias también por cuestiones de sexo. Así, del total de muertes relacionadas con tumores en 2024 en la región, 7.562 correspondieron a hombres (56%), con un aumento del 0,23% en el último año, mientras que las 5.958 restantes (44%), a mujeres, con una caída en este caso del 1,9%.

Por tipología, en la región en 2024 destacó el tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón, con 2.754 decesos, el 20,3% del total. De ellos, 1.862 correspondieron a hombres y 892, a mujeres. Aunque la mayoría sigue siendo masculina, a lo largo de la última década se aprecia un mayor incremento en la incidencia de este tipo de cáncer en las mujeres, debido en parte a este aumento en el hábito tabáquico en las féminas.

Le siguen el tumor maligno de colon, con 1.143 defunciones (el 8,45%), el tumor maligno de la mama, con 782 decesos (5,78%), el tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas, con 672 fallecimientos (4,97%), el maligno de la próstata, con 643 (4,75%), y el tumor maligno del estómago, con 612 muertes (4,52%).

Entre los varones, el mayoritario es el tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (1.862), seguido del de próstata (643) y el de colon (607), mientras que en el caso de las mujeres, a la cabeza se sitúan el de pulmón (892) y el de mama (771).

Además, el cáncer produjo 104.539,50 años potenciales de vida perdidos (AVP), mientras que la tasa estandarizada fue de 185,74 casos por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa de 213,39 a nivel nacional.

UNO DE CADA TRES HOMBRES Y UNA DE CADA CUATRO MUJERES

Si continúa la tendencia de los últimos años, se calcula que uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres en el Comunidad de Madrid desarrollará algún tipo de cáncer antes de los 75 años, según los datos del Registro de Tumores de la Comunidad de Madrid (RTMAD), que se encarga de recoger y analizar todos los casos de cáncer de la región.

En su memoria anual correspondiente a 2023, últimos datos oficiales disponibles, recoge un total de 36.479 casos ese año con patología tumoral --el 52,6% de ellos a los hombres (19.180) y el 47,4% a las mujeres (17.299)-- atendidos en 29 hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Esta cifra supone un incremento porcentual de los casos registrados del 1,4% respecto al año anterior (+514). De esta forma, se mantiene la tendencia creciente de casos anuales registrados que se inició en 2012, rota solo en los años 2016 y 2020.

La tasa de incidencia bruta global fue de 498,13 casos por cada 100.000 habitantes --teniendo en cuenta únicamente a los residentes en la Comunidad de Madrid-- y la ajustada de 501,4.

Por su lado, la tasa acumulativa para ambos sexos, calculada hasta los 74 años, fue de 29,6, lo que significa que, si las tendencias temporales no se modifican, se podría estimar que uno de cada tres madrileños desarrollará un cáncer antes de los 75 años de edad.

Por sexo, la tasa acumulada fue 33,6 para hombres y 26,6 para mujeres, respectivamente. De este modo, si se mantienen las tendencias actuales, uno de cada tres hombres en la región podría desarrollar un cáncer antes de los 75 años y una de cada cuatro mujeres.

La media de edad fue de 66,1 años --68,4 años en hombres y 63,6 años en mujeres--. El paciente menor tenía dos días de edad al diagnóstico y el mayor 107 años.

En cuanto al cáncer infantil, en 2024 se registraron un total de 361 casos en niños y adolescentes de 0 a menos de 18 años, cerca del 1% del total. De ellos, el 58% correspondió a varones y el 48%, a mujeres, mientras que la edad media fue de 8,8 años.

Respecto a la localización tumoral, destacan los tumores del ojo, encéfalo y sistema nervioso central (25%), los tumores del sistema hematopoyético y reticuloendotelial (24%) y los de huesos, articulaciones y cartílagos articulares (13,52%).

En líneas generales, se considera que, globalmente, la supervivencia de los niños y adolescentes tras el diagnóstico de un tumor es elevada.