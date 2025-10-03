Un muerto y dos heridos graves en una colisión frontal entre dos turismos en Fuenlabrada (Madrid)

Bomberos y sanitarios del Summa 112 atienden a tres personas tras una colisión entre dos coches en Fuenlabrada (Madrid) - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y dos personas han resultado heridas este viernes tras una colisión frontal entre dos turismos en la calle Grecia de Fuenlabrada, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El varón, de unos 40 años, entró en parada cardiorrespiratoria y, pese a que se llevaron a cabo 30 minutos de labores reanimación por parte del Summa 122, solo se ha podido confirmar su fallecimiento.

En el otro vehículo viajaban dos personas. La conductora, una mujer de 44 años, que ha sufrido un traumatismo torácico y ha tenido que ser rescatada por los Bomberos de la Comunidad de Madrid antes de ser trasladada al Hospital 12 de Octubre en estado grave.

El acompañante, un hombre de 47 años, presentaba un traumatismo abdominal y ha sido evacuado con pronóstico potencialmente grave al mismo centro hospitalario.

Hasta el lugar se han desplazado equipos de emergencias tras recibirse una llamada al 112. En la investigación del siniestro participan agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, según ha informadfo 112 Comunidad de Madrid.