Una mujer de 53 años en patinete es reanimada tras chocar con un vehículo en Aravaca

Ambulancia de Samur Protección Civil. - EMERGENCIAS MADRID
MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 53 años que circulaba en patinete ha chocado este viernes con un turismo que salía de un garaje en la Calle Baja de la Iglesia situada en el municipio de Aravaca.
Transeúntes, personal de un centro de salud cercano y la policía municipal de Madrid han tenido que reanimarla hasta la llegada del Samur-Protección Civil, que ha conseguido recuperar la respiración, según ha informado Emergencias Madrid.