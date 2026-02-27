Una mujer herida grave y un hombre moderado tras colisionar con su moto contra un vehículo en Collado Mediano

Helicóptero del SUMMA 112 traslada a una mujer herida grave tras un accidente de moto - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos ocupantes de una motocicleta han resultado heridos de diversa gravedad tras colisionar este viernes por la tarde contra un turismo mientras circulaban por la intersección de la M-601 y la M-623, en el término municipal de Collado Mediano.

Los hechos se han producido en torno a las 14.00 horas en una zona situada a la entrada de la localidad vecina de Becerril de la Sierra, cuando la moto y el turismo han colisionado, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

En la moto circulaba una mujer de 49 años que ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro con un traumatismo craneoencefálico grave; así como un varón de 57 años, que ha sido trasladado por una UVI al Hospital Clínico con lesiones moderadas.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos sanitarios del SUMMA112, que han intubado a la mujer y atendido al hombre; así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes de la Guardia Civil.