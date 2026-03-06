Las mujeres iraníes protagonizan el acto en Sol por el 8M en el que se premia a emprendedoras e investigadoras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Real Casa de Correos, a 6 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

La lucha de las mujeres iraníes ha protagonizado el acto institucional por el 8M, Día Internacional de la Mujer, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en el que se ha reconocido también a mujeres emprendedoras e investigadores.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido el acto junto a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que ha contado con representantes de todos los partidos de la Asamblea excepto, de nuevo, Vox, y alcaldes de diferentes localidades madrileñas.

Este año, se ha premiado la lucha de las mujeres iraníes por su libertad; a la política y activista mexicana Alessandra Rojo; a la empresa española Ausonia; al ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional; la revista Yo Dona; a la doctora en Biomedicina Isabel Calvo, primera española en proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas; la doctora en Biofísica Eva Nogales, y a la empresaria y restauradora Alba Pau.

En su intervención, la presidenta regional ha pedido que se deje a cada persona celebrar este día "como considere" y ha subrayado que Madrid está hecho cada día de "hombres y mujeres que defienden una vida en igualdad, ante la ley y las oportunidades".

En concreto, se ha referido a la lucha de las mujeres iraníes ante lo que ha pedido acabar con "discursos cobardes y bienquedas" mientras "se mira para otro lado" en Irán donde mujeres y niños están siendo "torturados".

Ayuso se ha mostrado "orgullosa" de recibir a mujeres iraníes que son "fiel testigo" de lo que está sucediendo en su país y en otros del mundo donde Occidente a veces "no ha mirado por no querer ver, no querer saber y desconocer", algo que considera que "no se puede permitir".

EL CORAJE DE LAS MUJERES IRANÍES EN UN ESTADO "CRIMINAL Y OPRESOR"

En representación de las mujeres iraníes ha intervenido la activista Arezoo Mojaverian, quien ha pedido pensar en las mujeres que hoy viven en el país y que han tenido "el coraje de enfrentarse a un estado criminal, cruel y opresor, sabiendo que el precio puede ser su libertad".

En concreto, ha recordado a las mujeres que se quitaron el velo en público como una declaración "de resistencia, de dignidad, de lucha contra injusticia, aún a riesgo de su propia vida". "Cuando una mujer pierde el miedo, el poder tiembla y todo un pueblo se levanta, porque cuando una mujer se levanta en cualquier lugar del mundo, nos interpela a todos", ha indicado.

Así, ha subrayado que la libertad "nunca está completamente garantizada" y por ello hay que cuidarla porque la dignidad "se defiende todos los días".

"Hoy en este Día de la Mujer no quiero felicitar felicitaciones vacías. Quiero justicia, quiero coherencia, quiero compromiso, que el Día de la Mujer sea una convicción y que sea también un día para la humanidad, para la dignidad y para la paz internacional", ha señalado.

ALESSANDRA ROJO: 'YO SÍ TE CREO'

En la XV edición de estos galardones, se ha premiado a la política y activista mexicana, Alessandra Rojo de la Vega, por su lucha y fiel defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad en México. En concreto, se ha preguntado cuántas mujeres más "tienen que morir para que el mundo decida que ya es suficiente".

"Por eso hoy recibo este premio en nombre de quienes no pudieron llegar", ha expresado, a la vez que ha subrayado que la voz de una mujer "nunca debería de dar miedo" porque es "verdad, dignidad y libertad". "A las mujeres que hoy viven con miedo, quiero decirles algo muy claro, no están solas. Yo sí te creo. Tu voz importa y te queremos viva", ha trasladado.

En el caso de la premiada doctora en Biomedicina y primera española en ser campeona mundial amateur de artes marciales mixtas, Isabel Calvo, cambió su trabajo en un laboratorio con resultados sobresalientes para dedicarse al deporte de combate. Además de la lucha, compagina su vida con otras metas, como prepararse las oposiciones para ser bombera en la Comunidad de Madrid.

Tras ella, se ha reconocido a la empresa Ausonia, marca referente en el cuidado y la higiene íntima femenina y a Alba Pau, conocida por ser una de las propietarias de Can Pau, uno de los restaurantes más emblemáticos de Ibiza, y que apoya las causas sociales de asociaciones que trabajan con menores víctimas de maltrato; y a la revista Yo Dona, con más de 20 años de historia y primer suplemento femenino del diario El Mundo.

JUAN VIDAL: CLAMA CONTRA LA "INJUSTICIA BIOLÓGICA" DE LAS MUJERES

El hombre premiado en estos reconocimientos ha sido el jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional, Juan Vidal, con más de seis décadas de ejercicio profesional dedicadas a la salud y el acompañamiento de las mujeres.

El doctor ha clamado contra la "injusticia biológica" que también sufren las mujeres con la menstruación, algo "molesto e incómodo", y los embarazos, además de referirse a la menopausia, una etapa en la que las mujeres sufren "sofocos, insomnio y sequedad".

"Biológicamente no sabemos cuál es el origen del hombre y de la mujer, pero la persona, Dios o el Espíritu Santo o quien fuera, digamos, era un poco machista. Así que, ¡viva la mujer!", ha destacado.

Se ha reconocido también a la doctora en Biofísica, Eva Nogales, conocida internacionalmente por determinar la estructura atómica de la tubulina. El acto ha concluido con un hilo musical y una pieza original compuesta por el coro Laraland con el nombre de 'Las mujeres de mi vida'.