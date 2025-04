Multan con 9.000 euros a un vecino de Ciempozuelos por abandonar un gato en la calle

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Protección Animal de Ciempozuelos, Lucía Balandín, ha firmado una multa de 9.001 euros impuesta a un vecino por abandonar a un animal en la vía pública, concretamente a un gato, ha informado hoy el Ayuntamiento en redes sociales.

Así, recuerda que se trata de una infracción recogida en la Ley de Bienestar Animal de 2023. Las sanciones que contempla esta norma, que tiene como objetivo proteger a los animales de compañía, se contemplan sanciones de 500 a 200.000 euros para aquellos propietarios que abandonen a sus mascotas, la dejen atada o sin atar a las puertas de un comercio sin supervisión y la dejen sola más de 24 horas a pesar de que estas dispongan de todo lo necesario para vivir y hacer sus necesidades.

También serán multados aquellos vecinos que pongan un collar eléctrico a las mascotas para evitar que ladren, alimenten a los gatos de las colonias felinas sin autorización, no adopten medidas para evitar que las mascotas ladren y molesten a los vecinos, adopten perros o gatos callejeros, al tratarse de apropiación indebida, no denuncien la pérdida de un animal, lo sacrifiquen por la edad para no asumir los costes de posibles tratamientos paliativos o no pongan chip identificativos a sus mascotas.

El Consistorio también ha recordado a todos los vecinos que la campaña 'O recoges, o pagas' sigue vigente y que la ordenanza municipal contempla multas de hasta 900 euros para los dueños de perros que no retiren las cacas de sus perros.

Además, indican que en el Centro de Formación y Empleo y en el Ayuntamiento se siguen repartiendo bolsas de recogida de excrementos, que los residentes en Ciempozuelos pueden recoger presentando su DNI y la cartilla del perro.