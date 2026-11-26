El Museo del Ferrocarril de Madrid se transforma en 'La Estación de la Navidad' - MUSEO DEL FERROCARRIL

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Ferrocarril se transformará del 5 de diciembre al 3 de enero en 'La Estación de la Navidad', una experiencia inmersiva de ocio cultural y familiar en la que los visitantes podrán ayudar a los personajes navideños a preparar el reparto de cartas y regalos entre trenes históricos.

Según ha informado el museo en un comunicado, la histórica estación de Delicias cobrará vida a través del humor, el juego y la interpretación teatral en directo, con un recorrido participativo de una hora de duración.

Durante la actividad, los asistentes recorrerán los andenes de la estación, accederán al interior de algunos trenes históricos y descubrirán cómo funciona una singular estación encargada de organizar los preparativos navideños, desde la recepción y distribución del correo hasta la logística de los regalos.

En cada espacio, los visitantes encontrarán diferentes escenas teatrales y tendrán que buscar a los elfos traviesos escondidos por la estación, superar pequeñas pruebas en grupo y ayudar a los personajes a completar sus tareas. El recorrido incluirá también un encuentro con Papá Noel o uno de los Reyes Magos, a quienes los más pequeños podrán entregar sus cartas.

El espectáculo se desarrollará en distintas jornadas entre el 5 de diciembre y el 3 de enero, con pases cada 15 minutos, desde las 16.30 hasta las 19.45 horas, y acceso organizado por grupos para facilitar la participación y la interacción directa con los personajes.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web (http://www.visitamadriz.com/la-estacion-de-la-navidad/). Además, todos los asistentes recibirán una invitación para visitar el Museo del Ferrocarril válida hasta el 31 de enero de 2027.

UNA EXPERIENCIA ENTRE TRENES HISTÓRICOS

El espectáculo está producido por The Freak Factory, marca del Grupo Restauradores Telemáticos especializada desde 2004 en el diseño y producción de experiencias inmersivas, espectáculos temáticos y actividades de ocio familiar en espacios culturales y patrimoniales.

Ubicado en el número 61 del paseo de las Delicias, el Museo del Ferrocarril de Madrid tiene su sede en la histórica estación inaugurada en 1880, la primera de carácter monumental de la capital y uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura industrial española.

Su exposición permanente ofrece diferentes itinerarios temáticos relacionados con la evolución del ferrocarril, los sistemas de tracción, las infraestructuras ferroviarias y el control del tráfico, además de albergar 'Territorio Ferroviario', la mayor maqueta ferroviaria de España con trenes en movimiento.