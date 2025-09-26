El Museo de Trenes Clásicos de Chamartín acoge desde este viernes una exposición sobre la historia y el legado de Metro

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Trenes Clásicos de Chamartín acoge desde este viernes la exposición fotográfica 'La muestra Vestigia. Huellas de un pasado olvidado', compuesta por 88 instantáneas en blanco y negro, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Dentro del espacio, los visitantes podrán disfrutar de imágenes que retratan espacios emblemáticos, antiguas estaciones, vestíbulos desaparecidos, enclaves arqueológicos descubiertos durante las obras de los túneles, vagones antiguos y algunos elementos del transporte urbano que marcaron una época, y que construyeron la identidad del suburbano madrileño, que en el año 2024 celebró su 105 aniversario.

La colección de fotografías se encuentra expuesta tanto en el interior como en el exterior de los propios trenes que forman parte de la exhibición permanente de la estación. Está compuesta por 12 modelos diferentes de coches históricos, que estuvieron operativos la primera mitad del siglo XX y que han sido totalmente restaurados respetando su aspecto original.

El recorrido permite apreciar además la transformación que ha sufrido a lo largo de los años el material móvil de Metro. La exposición corre a cargo de Rubén Rodríguez Camarero, fotógrafo y trabajador de la compañía, y se puede visitar de manera gratuita en el horario habitual del espacio de Chamartín, reservando a través de la página web www.museosmetromadrid.es.