Archivo - Nacho Guerreros abre la temporada del Teatro Pavón de Madrid con 'Bestseller', una sátira sobre las RRSS - GERARD MAGRINYA/FUTURA COMUNICACIÓN - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Pavón de Madrid abrirá el próximo 9 de septiembre su nueva temporada con 'Bestseller. La obra que Lorca nunca escribió', una comedia de Ozkar Galán, dirigida por Gabriel Olivares y protagonizada por Nacho Guerreros junto a Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado, que se adentra en la obsesión por la viralidad, las redes sociales y la mercantilización de la cultura.

La producción, impulsada por Horma Creativa, Mister Chaise Longue y Vania Produccions, se presenta como una "alta comedia" que aborda, desde el humor, "la manera artificial en que se vende humo, en que se crea algo" en la sociedad actual, según explica su director en un comunicado.

La historia arranca durante una cena en la que la community manager de un escritor cuya última novela ha tenido una escasa repercusión le propone convertirlo en un fenómeno viral para relanzar su carrera. La estrategia, en realidad, parte de la esposa del autor, convencida de que el problema no está en la calidad del libro, sino en su falta de promoción.

A partir de ahí, la community manager recurre a métodos de dudosa ética para convertir la novela en un producto vendible y modifica incluso la identidad del propio escritor. La ficción acaba transformándose en un supuesto relato feminista sobre Federico García Lorca que el poeta nunca escribió, mientras las redes sociales amplifican la noticia hasta convertir al novelista en un inesperado símbolo cultural.

Con este punto de partida, Bestseller plantea una reflexión en clave de comedia sobre el ego, el poder de las redes y el precio que se está dispuesto a pagar por alcanzar la popularidad. El escritor, presentado como una suerte de antihéroe cómico, termina convertido en fenómeno sin que su obra haya cambiado.

El propio título forma parte de la ironía de la propuesta. La obra utiliza su nombre como reclamo para poner de manifiesto cómo determinados referentes culturales pueden ser vaciados de significado y utilizados como productos de consumo. "Lo hemos tenido hasta en la sopa", apunta Olivares sobre la presencia del poeta como reclamo, antes de subrayar cómo elementos cargados de sentido pueden terminar vendiéndose "por postureo".

El dramaturgo Ozkar Galán, que ha desarrollado buena parte de su trayectoria en los monólogos cómicos, los cafés-teatro y las pequeñas salas, también juega con la figura de Lorca desde el humor. En su opinión, el poeta se habría divertido con la propuesta: "Se hubiera descojonado. Se lo habría pasado bien", señala, y añade que, en caso contrario, siempre podrían "invitar" a Valle-Inclán.

NACHO GUERREROS EN LA PIEL DEL ESCRITOR

Nacho Guerreros, encargado de interpretar al escritor protagonista, considera que la obra no pretende juzgar a sus personajes, sino observar a través del humor la sociedad actual. "La obra no juzga a nadie, pero observa y señala desde el humor nuestra sociedad actual", afirma el actor, que cuestiona en qué momento se confundieron "valor" y "visibilidad" y cuándo comenzó a considerarse que existir equivale a mostrarse.

Guerreros también pone el foco en la relación entre las redes sociales y el mundo de la cultura. "Si Dostoievski hubiera vivido hoy en día, es muy probable que tuviese un buen community manager", bromea en el prólogo de la versión publicada de Bestseller, editada con motivo del estreno.

Para el actor, la comedia funciona como "un espejo incómodo" que provoca una "carcajada necesaria", porque permite reconocerse en comportamientos que se han normalizado. "Todos hemos querido ser tendencia de algo en un momento dado sin saber muy bien la razón", sostiene.

Una cuestión que comparte Andrea Alvarado, quien señala que existe un debate en torno a la necesidad de hacerse viral en el contexto actual. "Aparentemente nos lleva a concluir que pareciera ser necesario volverse viral", apunta la actriz.

También Ana Arias, conocida por su trabajo en 'Cuéntame' y actualmente incorporada a 'La que se avecina', destaca la dimensión social de la propuesta. A su juicio, una buena comedia debe hablar de lo que ocurre en la sociedad, "ponerlo en entredicho, generar el debate y poner el espejo".