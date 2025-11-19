Los nacimientos en la Comunidad subieron un 11% y las muertes aumentaron un 2% en septiembre

Archivo - Una familia en el Parque de El Retiro, a 26 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en la Comunidad de Madrid en septiembre fue de 4.676, un 11,8% más con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 889 personas fallecieron en la región en el mismo periodo, una subida del 1,95% en tasa anual, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la región registró en lo que va de año 39.192 alumbramientos, un 3,6% más. En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el grupo entre los 30 y los 39 años continúa concentrando la mayoría de los nacimientos en agosto, con 3.074 alumbramientos (1.595 de mujeres entre 30 y 34 años y 1.479 entre 35 y 39).

Le sigue el grupo de 20 a 29 años, que suma 999 nacimientos (301 en mujeres de 20 a 24 años y 698 de 25 a 29). Las mujeres de entre 40 y 44 años registraron 490 nacimientos, mientras que las de 45 a 49 años sumaron 43. Finalmente, las jóvenes menores de 20 años que fueron madres en septiembre fueron 61.