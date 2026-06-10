Nave 10 Matadero convierte la esperanza en eje de su nueva temporada con trece espectáculos y siete estrenos absolutos

Presentación de la nueva temporada en nave 10 Matadero - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nave 10 Matadero arrancará el próximo 3 de septiembre su temporada 2026/27 con trece espectáculos, siete estrenos absolutos y un estreno en España, en una programación dirigida artísticamente por Luis Luque que reivindica la esperanza como motor de creación y reunirá a nombres como Javier Cámara, Ana Torrent, Pablo Remón, Pablo Messiez, María Velasco, José Padilla, María Adánez, Daniel Grao y Sergio Blanco.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado la nueva programación en la Cantina de Matadero junto a Luque, en un acto en el que ha destacado que Nave 10 "se ha consolidado como uno de los espacios más estimulantes de la creación contemporánea en Madrid" y ha defendido el teatro como "un lugar para imaginar, reflexionar y encontrarnos".

La delegada ha puesto en valor el papel de Matadero Madrid dentro del ecosistema cultural de la ciudad y ha agradecido a Luque su trabajo al frente del proyecto. "Creo que la mirada de Luis Luque ha contribuido a dotar de identidad a Nave 10 como espacio de referencia para el siglo XXI", ha señalado.

Por su parte, Luque ha explicado que la próxima temporada se articula en torno a la esperanza. "Un dramaturgo se sienta a escribir una obra que todavía no existe. Una directora comienza un proceso sin saber exactamente cuál será el resultado. Un espectador compra una entrada para algo que aún no ha ocurrido", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido la esperanza "no como una forma de optimismo ingenuo, sino como un acto de confianza". "La confianza en que las cosas pueden ser distintas, en que todavía merece la pena reunirse, escuchar y ver una historia juntos", ha resaltado.

Luque ha asegurado que Nave 10 se ha construido durante estos años como un lugar en el que "las ideas circulen", "el desacuerdo sea posible" y los artistas encuentren "escucha y acompañamiento". Además, ha subrayado que el espacio se dirige "con total libertad, sin indicaciones, sin injerencias, sin susurros al oído".

MARÍA VELASCO ABRIRÁ LA TEMPORADA

La temporada comenzará el 3 de septiembre con la reposición de 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. La pieza regresa como una historia de amor entre una mujer y un alienígena para invitar a volver a creer en el amor como acto de fe y esperanza.

La primera gran producción de la temporada llegará del 1 de octubre al 1 de noviembre con 'Verborrea', estreno absoluto de Pablo Remón, director invitado de la temporada. Protagonizada por Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé, la obra reconstruye el universo de una ficticia banda punk de los años ochenta.

En noviembre, Nave 10 recibirá 'Take Off. Nada de esto tuvo que haber ocurrido', nueva creación escrita y dirigida por José Padilla, que podrá verse del 5 al 15 de noviembre. Inspirada en el accidente aéreo de Los Rodeos de 1977, la pieza transforma una de las mayores tragedias de la aviación civil en una reflexión para aprender de las catástrofes.

A continuación, del 20 de noviembre al 20 de diciembre, llegará 'La forma humana', el nuevo trabajo de Pablo Messiez. Con Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernández y José Juan Rodríguez sobre el escenario.

NAVIDIEZ, GENERACIÓN DEL 27 Y ANTONIO ROJANO

La programación navideña volverá a articularse en torno al ciclo Navidiez, que incluirá el espectáculo familiar 'Copiar', de Animal Religion, los días 26, 27 y 29 de diciembre.

El ciclo se completará el 3 de enero con el tradicional Concierto Roscón, que este año contará con Alice Wonder, una de las voces más personales de la música española contemporánea. La artista madrileña presentará su nuevo trabajo en un concierto que culminará con un encuentro con chocolate y roscón de Reyes.

La programación de 2027 continuará del 13 al 24 de enero con '27 Generation Tour', producción propia de Nave 10 escrita por Adrián Perea y dirigida por Carolina Román. Coincidiendo con el centenario de la Generación del 27, la obra propone un viaje teatral en el que Lorca, Alberti, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano y otros creadores dialogan con el presente.

En febrero llegará otro de los grandes estrenos absolutos de la temporada, 'La mujer del tiempo', nuevo texto de Antonio Rojano dirigido por Luis Luque, que podrá verse del 4 al 28 de febrero. Protagonizada por Ana Torrent e Inma Cuevas, una obra "inquietante y llena de humor" sobre una mujer "que comienza a cambiar como cambia el tiempo".

DE ANNA KARENINA A HERMANN HESSE

Del 10 al 28 de marzo llegará 'Conversión. Anna Karenina', nuevo espectáculo del tándem creativo formado por José Manuel Mora y Carlota Ferrer. Lejos de ser una adaptación de la novela de Tolstói, la obra utiliza el universo de Anna Karenina para acompañar el viaje íntimo de un hombre en el que se cruzan literatura, filosofía, religión, amor y paternidad.

La primavera traerá también el estreno absoluto de 'La criatura', del 8 al 25 de abril, texto de Julio Rojas inspirado libremente en 'El lobo estepario', de Hermann Hesse, y dirigido por Aarón Lobato. La obra se centra en una mujer aparentemente exitosa que descubre el vacío de la identidad que ha construido para sí misma, en una reflexión sobre el éxito, la soledad, el deseo, el rendimiento y la autoimagen.

La revisión contemporánea del repertorio europeo del siglo XX llegará con 'Play Strindberg', de Friedrich Dürrenmatt, del 6 al 30 de mayo. Rubén Ochandiano firma esta nueva versión, protagonizada por María Adánez y Daniel Grao.

PROYECTO SERGIO BLANCO

La temporada culminará con el Proyecto Sergio Blanco, una colaboración con uno de los dramaturgos más relevantes de la escena internacional contemporánea. Nave 10 propondrá al público acercarse a una misma obra desde dos miradas escénicas, dos elencos y dos contextos culturales diferentes.

La primera cita será el estreno absoluto de 'El síndrome de Stendhal', del 10 al 27 de junio, dirigida por Antonio C. Guijosa y protagonizada por Natalia Millán y Ángela Cremonte.

La segunda producción de 'El síndrome de Stendhal' llegará de la mano de la Comedia Nacional de Montevideo y estará dirigida por el propio Sergio Blanco. Podrá verse del 6 al 11 de julio y planteará una reflexión sobre la creación artística y el impacto que el arte puede tener sobre los seres humanos.

CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Además de la programación escénica, Nave 10 mantendrá sus líneas de pensamiento, formación y mediación. Este año participarán el sacerdote, escritor y pensador Pablo D'Ors, el 17 de noviembre, con una propuesta en torno a la contemplación, la escucha y la interioridad.

También la meteoróloga, divulgadora y activista medioambiental Mercedes Martín, el 26 de enero, en diálogo con 'La mujer del tiempo'; y Fernanda Orazi, que regresará a Matadero el 27 de abril para compartir con una chef sénior una reflexión sobre los vínculos entre la creación culinaria y teatral.

Pilar G. Almansa se incorpora como dramaturgista de Nave 10 Matadero para acompañar, asesorar y coordinar los proyectos de creación dramática de la temporada. Pablo Remón será el director invitado de la temporada 2026/27, donde estrenará su nueva pieza, impartirá un taller a profesionales del sector y ofrecerá acompañamiento artístico a los creadores más jóvenes vinculados a Nave 10.

La línea formativa incluirá talleres dirigidos a profesionales de las artes escénicas, impartidos por creadores nacionales e internacionales como el propio Remón, Mario Tenconi e Iva Horvat.

Nave 10 Matadero continuará también con la Escuela de Espectadores Sénior, que alcanza su tercera promoción, y con la Residencia de Dramaturgia Teatro del Futuro.