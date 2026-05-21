Nave 10 Matadero estrena 'Ubú', una sátira política dirigida por Hugo Nieto a partir del clásico de Alfred Jarry

Nave 10 Matadero estrena Ubú, a partir del clásico de Alfred Jarry, dirigida por Hugo Nieto y adaptada por María Folguera - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Nave 10 Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, estrenará del 28 de mayo al 21 de junio 'Ubú', una versión contemporánea de 'Ubú Rey', de Alfred Jarry, adaptada por María Folguera y dirigida por Hugo Nieto.

La producción, realizada por Nave 10 Matadero y Producciones Come y Calla, revisita uno de los grandes textos de la vanguardia teatral europea para trasladarlo al contexto político y mediático actual a través de una sátira marcada por el exceso, el disparate y la deformación grotesca, destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

Estrenada originalmente en 1896, 'Ubú Rey' está considerada una obra precursora del surrealismo y del teatro del absurdo por su humor irreverente y su crítica al poder. La nueva adaptación sitúa la acción en el interior de un partido político, donde Papi Ubú y Mami Ubú conspiran en medio de luchas de poder y ambiciones desmedidas.

El reparto está encabezado por Antonio Pagudo junto a Marta Guerras/Cristina Gallego, Dani Llull, Eduardo Mayo y Elena Lombao. La propuesta escénica apuesta por una comedia satírica y física, alejada del realismo psicológico, en la que los personajes aparecen deformados por el deseo de poder, el miedo y la supervivencia.

El director del montaje, Hugo Nieto, ha señalado que la propuesta busca "poner frente al espectador un espejo deformado pero reconocible, donde el disparate político y mediático que vivimos diariamente aparece llevado hasta sus últimas consecuencias".

Por su parte, la dramaturga María Folguera ha afirmado que "lo ubuesco ya no pertenece únicamente a la ficción: forma parte de nuestra realidad cotidiana". Asimismo, ha explicado que esta adaptación surge de la necesidad de "devolver lo grotesco a su lugar original, el escenario y la farsa, para recuperar el humor y la capacidad crítica frente a un lenguaje público cada vez más degradado".

El espectáculo se enmarca en la línea de programación de Nave 10 Matadero de dedicar cada temporada una producción al repertorio europeo del siglo XX y forma parte también del programa JOBO, Joven Bono Cultural, dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años.

Además, la función accesible de 'Ubú', con sobretítulos, bucle magnético, sonido amplificado y audiodescripción, tendrá lugar el viernes, 5 de junio.