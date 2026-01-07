La Navidad cierra con menos abetos naturales en hogares y el Ayuntamiento llama a depositarlos en puntos autorizados

Un abeto natural depositado en uno de los puntos de recogida del Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha activado, tras el cierre de la Navidad, la campaña de recogida de abetos naturales que se han instalado durante estas fiestas y que cada año mantienen una menor presencia en los hogares madrileños.

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante su visita a uno de estos puntos de recogida para poder darles una segunda vida en el Parque de El Retiro, que se mantendrá habilitado, junto al de Casa de Campo, hasta el próximo 31 de enero.

En Retiro se ha instalado una caja de camión a pocos metros de la puerta de entrada de Alfonso XII. Allí, se podrá depositar los árboles todos los días, en horario de mañana y tarde.

Los abetos que se depositen deberán estar vivos, con el cepellón cohesionado y húmedo, aunque presenten alguna pérdida de hoja. No se recogerán árboles secos, ramas cortadas o abetos con el cepellón deshecho o sin raíces que imposibiliten su recuperación. Tampoco se recogerán abetos artificiales.

En cuanto a Casa de Campo, la recogida se llevará a cabo en la explanada del lago, en calle de Maria Teresa, en horario mañana y tarde, todos los días.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar a los madrileños la correcta gestión de estos árboles una vez finalizadas las fiestas y fomentar su reutilización, ya sea mediante el trasplante en parques y jardines de la ciudad o su aprovechamiento como compost y abono para las zonas verdes municipales.

Este fertilizante orgánico se utiliza posteriormente en parques, jardines y zonas verdes de la ciudad, contribuyendo a mejorar el suelo, mantener la humedad, limitar la proliferación de malas hierbas y embellecer el entorno urbano.

"Se trata de dar una segunda vida para esos árboles que han estado a lo largo de las navidades decorando las casas de los madrileños y yo creo que esto es una cuestión muy importante que viene a contribuir a una economía circular, que viene a contribuir a mejorar nuestras zonas verdes", ha explicado.

Durante la pasada campaña, tal y como ha señalado Carabante a los medios, se recogieron un total de 597 abetos, de los cuales 168 --aproximadamente el 28%-- pudieron ser reutilizados y trasplantados en espacios verdes de la capital. El resto fueron tratados para su uso como compost, contribuyendo así a la mejora del mantenimiento de las zonas ajardinadas.

El delegado ha subrayado la importancia de entregar los abetos exclusivamente en los puntos de recogida habilitados, recordando que no está permitido plantarlos en espacios naturales.

Precisamente, este miércoles la Comunidad de Madrid ha recordado la prohibición de replantar los abetos navideños en espacios naturales de la región al suponer una infracción de la normativa estatal vigente en la Ley de Montes y la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.

"Todo el mundo tiene que saber que estos abetos o cualquier árbol no puede ser plantado en ningún espacio natural porque eso tiene consecuencias negativas no solo para el ecosistema", ha precisado el delegado.

MENOS ABETOS NATURALES EN LOS HOGARES DE MADRID

Borja Carabante ha confirmado que los madrileños que optan por abetos naturales para adornar sus hogares menguan cada año frente a los que optan por la versión artificial.

A falta de concretar el número con el que se saldará la presente campaña municipal de recogida --activa hasta el día 31-- el delegado ha indicado que en la de 2024 se recogieron cerca de 700 ejemplares, mientras que en la de 2025 un total de 597.

"Vamos a ver si esa tendencia a la baja continúa o no a lo largo de los próximos años, pero desde luego yo creo que estaremos en esa cifra del medio centenar que podremos recoger este año", ha señalado Carabante. Pese a este descenso, ha animado a aquellos madrileños que aún opten por árboles naturales a garantizarles una "segunda vida".

En este sentido, ha recordado que, al margen de esta iniciativa, los viveros municipales permanecen abiertos durante todo el año para la entrega de árboles.