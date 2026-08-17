La Navidad comienza a descongelarse con 'Miscelánea', que tendrá un descuento del 40% para los vecinos de Fuenlabrada

La Navidad comienza a descongelarse en Fuenlabrada con 'Miscelánea' - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Navidad comienza a descongelarse en Fuenlabrada, ciudad que acogerá 'Miscelánea', un espectáculo con proyecciones 4D, escenario 360º y una fusión de artes escénicas cuyas entradas ya están a la venta y para las que los vecinos del municipio podrán obtener un 40% de descuento.

Así lo ha anunciado la quinta teniente de alcalde, responsable del área de Ciudad Viva y concejala de Cultura, Cristina Mora, acompañada de los principales representantes de la obra durante la presentación de este lunes.

"Llevamos muchos años trabajando en una Navidad especial en Fuenlabrada, con espectáculos en calle, de teatro, estructuras luminosas y un paseo de la Navidad que hace que la ciudad se ilumine y tengamos espacios y rincones muy navideños", ha explicado Mora.

La concejala ha explicado que 'Miscelánea' es una apuesta "que tiene mucho que ver con las familias". Así, tanto la conciliación familiar como el disfrute de la ciudadanía ocupan un gran protagonismo en las celebraciones navideñas de este año. La edil ha recalcado que aunque es pronto para saberlo, desde el Ayuntamiento esperan un gran impacto en la economía y desarrollo de la ciudad.

4D, ESCENARIO 360º, ALTA COSTURA Y MÁS DE 30 ARTISTAS EN ESCENA

'Miscelánea' es la última y ambiciosa apuesta de la productora de Pablo Méndez, que por primera vez lleva un espectáculo a formato de circo tras meses de planificación y diseño.

Esta cita busca que los adultos recuerden "la emoción y la ilusión que han dejado detrás" y para ello la producción contará con más de 30 artistas, además de una puesta en escena única con proyecciones 4D y un espectáculo 360º.

Serán ocho actores, cuatro músicos que formarán una banda en directo y otros 19 bailarines y acróbatas quienes terminarán de dar forma al mundo de 'Miscelánea'. "Es una unión de todo", ha explicado la directora de escena y coreografía, Lucía Lima, en declaraciones a Europa Press.

El director artístico, creador de vestuario y escenografía, Francisco Quintans, ha hecho hincapié en el vestuario del show, que mezcla tejidos, pieles y acabados hechos a medida para cobrar en vida unos disfraces de ficción.

Para ello, Quintans cuenta con un equipo de más de 10 personas que se encargan de la construcción y elaboración de las piezas --con botones elaborados a 3D, chalecos de piel pintado a mano o trabajar el uso de telas no convencionales-- y pelucas.

"Es que es algo diferente, no es comparable, con lo que queremos abrir una línea nueva dentro de las artes escénicas de carpa y vender un nuevo producto creado desde otra visión distinta", ha apostado Méndez.

LOS ESPECTADORES, UNA PIEZA CLAVE DEL ESPECTÁCULO

La carpa de 'Miscelánea', hecha a medida para este espectáculo, cuenta con una capacidad para 1.000 asistentes, quienes serán una pieza clave del espectáculo.

Durante la compra de entradas, el espectador podrá elegir una zona o "comunidad", según ha apostillado Méndez, entre las que se encuentran los 'tejedores' o 'soñadores'. "Hay un momento del espectáculo en el que todos van a participar. Las mil personas de la carpa van a hacer algo conjunto que los van a unir", ha avanzado.

De esta manera, Méndez cimienta su apuesta por recuperar todos esos sueños que los adultos han "ido dejando atrás" y busca ser un espacio de conexión para todo el público --desde los más pequeños hasta los más mayores-- en un contexto de inmediatez y rapidez.

"Al unirnos todos y generar esa energía en los aplausos, en la emoción y en la ilusión, vamos a mantener vivo a Miscelánea, porque [ella] de alguna forma se estaba apagando, porque el mundo de alguna forma se estaba oscureciendo", ha concluido el productor.

Esta experiencia, que "va a cambiar las normas" e invita al espectador a vivirla "desde dentro", se acogerá del día 27 de noviembre al 10 de enero en el recinto Joaquín Sabina del Parque Ferial del municipio. Las entradas ya se encuentran a la venta en el enlace (http://pablomendez.info/miscelanea/).