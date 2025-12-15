La Navidad llega a los municipios madrileños con más de 150 propuestas: un bosque encantado, pista de hielo o ganchillo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita al Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. - COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes Pueblos con Vida en Navidad, un programa con más de 150 actividades que se celebran en los municipios de menos de 20.000 habitantes hasta el próximo 10 de enero, entre ellas, un bosque encantado en Navas de Rey, un 'escape room' en Navalagamella o un belén de ganchillo en El Berrueco y Valdemanco.

Así lo ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita al Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Allí, ha destacado la importancia de "descubrir y promocionar algunas de las tradiciones más arraigadas en las zonas rurales", según recoge el Gobierno autonómico en un comunicado.

"Con esta propuesta, no solo reafirmamos nuestro compromiso con la cultura y el turismo de proximidad, sino que, además, potenciamos el valor de las tradiciones y la identidad de nuestras localidades", ha subrayado García Martín. Esta iniciativa, englobada en la iniciativa Pueblos con Vida, tiene como objetivo invitar a los ciudadanos a conocer el encanto de estas localidades a través de las visitas, la mayoría gratuitas.

Entre estas actividades, patrocinadas por la Dirección General de Reequilibrio Territorial, se encuentra el Rincón de la Navidad, en El Álamo, que puede visitarse hasta el 7 de enero; una pista de hielo natural, en Cercedilla, que está abierta hasta el 10 de enero; un poblado navideño, en la Plaza Mayor de Campo Real, hasta el 4 de enero; o el Parque Mágico de la Navidad, en Fuente el Saz de Jarama, hasta el 5. También hay un 'escape room' en Navaalgamella hasta el 2 de enero y un Bosque Encantado, en Navas del Rey hasta el 5.

En Braojos de la Sierra, los madrileños podrán disfrutar de la Pastorela el día 25 de diciembre; de los conciertos de Navidad de Cerceda; de la Zambomba Daganceña el día 13 de diciembre y del concurso de decoración y adornos navideños de Garganta de los Montes el próximo 20 de diciembre. Asimismo, hay una Fábrica de Juguetes en San Martín de Valdeiglesias, hasta el 6 de enero y un Gran Parque Infantil de Moralzarzal, abierto hasta el 4 de enero. Además, se celebrará la San Silvestre de Belmonte del Tajo y de Pezuela de las Torres el día 31 de diciembre y la Bajada del Bosque con antorchas en Robledo de Chavela el 20.

MÁS DE 20 BELENES TRADICIONALES

Otras de las propuestas turísticas que recoge este programa son los más de 20 belenes tradicionales, entre los que destacan los vivientes de Buitrago del Lozoya y El Molar, que se podrán visitar los días 20 y 21 de diciembre o el de Valdepiélagos y Valdilecha el 20 de diciembre.

También el de Villar del Olmo, el 5 de enero; el del Berrueco, el 20 y 27 de diciembre y el de Estremera, el 27 de diciembre. Además de estas recreaciones, hasta el 6 de enero se pueden conocer los artesanales de Camarma de Esteruelas y de Valdetorres de Jarama; y los de ganchillo de El Berrueco y Valdemanco.

Todas estas actividades pueden consultarse en la página web Navidad en la Comunidad de Madrid, en el apartado Pueblos con Vida, a través de este enlace, y en los folletos que se han distribuido a los ayuntamientos.

Esta programación se une a un conjunto de actividades gratuitas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico destinadas a toda la familia. Entre ellas, el Bosque de los Deseos, que este año se ha instalado en el exterior de la Plaza de Pontejos, en colaboración con Metro de Madrid y la Casita Solidaria, también en este espacio, que exhibirá artículos elaborados artesanalmente por distintas entidades de carácter social hasta el 4 de enero.

Asimismo, en la Real Casa de Correos puede visitarse el emblemático Belén, que este año recrea la Huida a Egipto, además del Nacimiento, bajo un cielo estrellado de 60.000 bombillas led. Igualmente, la sede del Gobierno regional acoge los Villancicos en Sol con más de 300 actuaciones a cargo de más de 250 corales y agrupaciones de la región. Como novedad, este año se ha incorporado la experiencia inmersiva de El Canal de la Navidad, organizado por Canal Isabel II, para concienciar a los madrileños sobre la importancia del agua y su correcto uso.