Neumólogos de Vithas Madrid La Milagrosa advierten de las complicaciones por neumonías tras una gripe

Médico de Vithas - VITHAS MADRID LA MILAGROSA

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Neumólogos de Vithas Madrid La Milagrosa han advertido este martes de las complicaciones derivadas de una gripe como es neumonía bacteriana posviral, con síntomas como fiebre alta, tos productiva y dificultad respiratoria.

"Una infección por gripe aparentemente leve puede complicarse porque altera la protección del epitelio respiratorio frente a los microorganismos", explican desde el equipo de Neumología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagros.

En este sentido, los expertos remarcan que, aunque la mayoría de los casos presentan síntomas leves, un porcentaje significativo puede derivar en complicaciones graves, ha apuntado Vithas en un comunicado.

"Durante la infección por el virus de la gripe se altera la respuesta del sistema inmune y puede provocar la liberación excesiva de agentes proinflamatorios que contribuyen a la lesión pulmonar sistémica y, además, el propio virus puede causar daño directo al epitelio respiratorio, dejándolo debilitado, lo que facilita la aparición de neumonía viral y sobreinfección bacteriana secundaria", advierte la doctora Sara González Castro, especialista en Neumología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

Así, ha explicado que el epitelio funciona como barrera frente a virus y bacterias, por lo que, cuando se ve alterado, el organismo se vuelve más vulnerable ante otras infecciones causadas por distintos microorganismos. Al reducirse su capacidad de defensa, bacterias como el estreptococo y el estafilococo pueden proliferar de forma rápida y desencadenar una neumonía.

"El cuadro clínico del paciente suele cursar con un empeoramiento brusco cuando parecía que estaba mejorando, fiebres altas, dificultad para respirar y una tos productiva o con características purulentas", advierte la doctora González.

En este marco, esta especialista destaca la importancia de no banalizar los primeros síntomas y acudir al servicio de urgencias para vigilar la evolución clínica, realizar un diagnóstico de forma precoz y valorar la necesidad de antibioterapia, evitando así ingresos hospitalarios prolongados y evoluciones tórpidas.

Para prevenir estas complicaciones, hace hincapié en la importancia de la vacunación anual frente a la gripe, especialmente en grupos de riesgo, pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, historia de tabaquismo y, fundamentalmente, los pacientes con enfermedades respiratorias como EPOC, fibrosis pulmonar o asma. También señala la importancia del uso de mascarillas FPP2 en lugares cerrados y en aglomeraciones.