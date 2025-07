Nine Inch Nails, Morissette o Benson Boone, protagonistas de una segunda jornada del Mad Cool con casi 50.000 asistentes

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49.782 personas acudieron este viernes al segundo día del festival Mad Cool, que se celebra por tercer año consecutivo en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, para vibrar con la música de Nine Inch Nails, Alanis Morissette, Noah Kahan y Benson Boone.

Una segunda jornada que dejó 26 actuaciones en los seis escenarios que se distribuyen a lo largo del recinto entre los que también se pudo disfrutar de propuestas como Foster The People, Jet, Natalia Lacunza, Alcalá Norte, Artemas o Future Islands.

Benson Boone, quien ya es considerado una de las grandes sensaciones del pop estadounidense, fue el encargado de inaugurar el Stage Region of Madrid en esta segunda jornada, y desde el primer minuto logró subir las pulsaciones con una combinación de éxitos y su energía desbordante, incluidas sus ya habituales acrobacias. El cierre, con 'Beautiful Things' coreada por cientos de voces al unísono, fue un gran broche de oro.

Uno de los momentos más esperados de la jornada era la vuelta a Madrid 17 años después de la canadiense Alanis Morissette, que no defraudó a sus seguidores con su concierto en el escenario Orange. Gracias a una puesta en escena poderosa, se pudo disfrutar en plena Golden Hour de sus grandes éxitos como 'Ironic' o 'You Oughta Know'.

Nine Inch Nails firmó una de las actuaciones de la noche. Trent Raznor y los suyos trasladaron su particular energía al escenario Region Of Madrid con un show de lo más potente y con grandes clásicos como 'PIGGY', 'CLOSER', 'HURT'.

El estreno de Noah Kahan en un escenario en Madrid fue otro de los momentos más esperados de la noche. Pasión y mucho sentimiento al micrófono confeccionaron una actuación donde no faltaron ninguna de sus canciones más conocidas.

OTRAS ACTUACIONES

Por otro lado, la cantante pamplonesa Natalia Lacunza fue la encargada de abrir los escenarios principales, llenando el stage Orange de buenas vibes y con temas nuevos en exclusiva como 'Apego Feroz' a modo de recompensa a aquellos que decidieron entrar pronto. En el Stage 1 era la banda Jet quien se subía al escenario para hacer vibrar al público con un concierto cargado de himnos.

El Escenario Ouigo ofreció una propuesta variada y vibrante con Hermanos Gutiérrez, que abrieron la jornada con un set instrumental cargado de folk y psicodelia; Future Islands, una de las bandas más esperadas por los amantes del indie; o Alcalá Norte, que sumó presencia nacional con su potente directo y su ya icónica 'La vida Cañón'. Cerró Artemas, aportando frescura con su pop de tintes electrónicos.

Desde Leeds, Kaiser Chiefs subió el ritmo con la noche bien entrada en el Stage Ouigo, en una actuación de los británicos en la que no se guardaron nada. Finalmente, pondría el broche al escenario Foster The People, nombres propios de la música alternativa, que con sus canciones

The Loop volvió a ser el punto de encuentro para los amantes de la electrónica. Pole Position, Krystal Klear y TSHA marcaron el inicio con sets cargados de ritmos electrónicos, R&B y jazz. Miss Monique fue una de las más destacadas, confirmando por qué es una de las DJs del momento. Mathame cerró la jornada con su característico techno melódico.

En los escenarios Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva, las bandas ganadoras de Mad Cool Talent by Vibra Mahou 2025, Will Kolak y Jol inauguraban la jornada con rock y rock industrial, mientras Bad Nerves, a base de punk, y Last Train, con su rock enérgico, no levantaban el pie del acelerador.

Almost Monday, Mychelle y Mark Ambor pusieron un poco la alternativa, combinadno diferentes estilso, desde pop a indie rock, pero principalmente mucho baile. Para culminar la velada, Dead Poet Society y Batllesnake volvieron las pulsaciones apoyándose en estilos como el rock o el trash metal.