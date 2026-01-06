El nivel amarillo por frío se mantiene para la madrugada del miércoles en la Sierra por mínimas de -6º

Archivo - Archivo.- Helada en el parabrisas de un coche - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso de nivel amarillo por frío para la madrugada de este miércoles en las zonas de la Sierra madrileña ante la previsión de temperaturas mínimas de hasta 6 grados bajo cero.

En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche hasta las 09.00 horas del miércoles, con riesgo bajo. Las previsiones apuntan a mínimas que alcanzarán los seis grados bajo cero en zonas de la Sierra.

La semana está marcada por la llegada de una masa de aire ártico que ha provocado un descenso de las temperaturas, con ligeras nevadas este lunes en la Sierra, el área metropolitana y la zona sur de la región.