La 'Noche en Blanco y Amarillo' abre gratis 15 museos y espacios culturales de Madrid este sábado

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 museos, espacios culturales y entidades con sede en Madrid ampliarán su horario y abrirán con acceso gratuito durante la noche de este sábado al domingo con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, dentro de la iniciativa la 'Noche en Blanco y Amarillo'.

La propuesta toma como referencia la tradicional 'Noche en Blanco', surgida en París en 2002 para acercar el patrimonio cultural y artístico a la ciudadanía, y añade el guiño a los colores blanco y amarillo de la bandera del Vaticano.

Entre las entidades adheridas se encuentran grandes museos nacionales como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales o el Museo Naval, además de espacios privados como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

También participarán centros gestionados por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, como los Teatros del Canal, el Templo de Debod, el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid y el Museo de Historia de Madrid, así como instituciones como CaixaForum Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre, el Jardín de Banca March y la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

HORARIOS AMPLIADOS Y ENTRADA GRATUITA

En concreto, el Museo Nacional del Prado permanecerá abierto hasta las 00.30 horas, mientras que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía abrirá hasta las 23.30 horas, con acceso gratuito desde las 19.00 horas. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza extenderá su horario hasta las 00.00 horas, también con entrada gratuita desde las 19.00 horas e incluyendo sus exposiciones temporales.

La Galería de las Colecciones Reales, gestionada por Patrimonio Nacional, y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ampliarán su horario hasta la 01.00 horas, mientras que el Museo Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, abrirá hasta las 00.00 horas.

Por parte de la Comunidad de Madrid, los Teatros del Canal abrirán entre las 00.00 y las 05.00 horas con una programación cultural especial dirigida al público joven. La Sala Roja, la Sala Negra y la Sala de Cristal acogerán actividades gratuitas como actuaciones de cantautores, sesiones de DJ y una selección de piezas de danza española creadas por bailarines del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los espacios municipales, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro y el Templo de Debod permanecerán abiertos hasta las 02.00 horas. En el caso del Museo de Historia de Madrid, estarán abiertas al público la Capilla y la sala de la maqueta de 1830, obra de León Gil de Palacio.

A esta programación se suman varias instituciones de carácter privado y fundacional. CaixaForum Madrid abrirá hasta las 00.00 horas, con acceso gratuito desde las 20.00 horas e incluyendo exposiciones temporales; el Espacio Fundación Telefónica también lo hará hasta la medianoche; y la Fundación Mapfre ampliará su horario hasta la 01.00 horas, con entrada gratuita desde las 20.00 horas.

El Jardín de Banca March permanecerá abierto hasta las 04.00 horas, con exposición temporal incluida, mientras que la Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerá un concierto entre las 22.00 y las 23.00 horas, previa inscripción.

Además, se han previsto actividades especiales para la ocasión, como la exposición en museos de piezas seleccionadas por su consonancia con el magisterio del Papa.

PARROQUIAS Y CINE EN VERDI HASTA EL AMANECER

La 'Noche en Blanco y Amarillo' se extenderá también a algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico, que abrirán sus puertas durante esas horas para que peregrinos y visitantes puedan conocerlas y rezar en ellas.

Igualmente, los Cines Verdi Madrid se sumarán a la iniciativa con apertura hasta las 07.00 horas del domingo y una programación especial que incluye películas y contenidos del catálogo de acontra+, la plataforma de A Contracorriente Films.

La cartelera incluirá episodios de las temporadas 1 y 5 de 'The Chosen', un ciclo dedicado a Hakuna con las proyecciones de 'Descalzos' y 'Vivo', y un recorrido por la obra de Juan Manuel Cotelo con 'Leonas', 'Tierra de María' y 'La última cima'. También se proyectarán títulos centrados en la figura del Papa Francisco, como 'Recen por mí: La historia de Francisco' y 'El bien y el mal'.

Todas las sesiones de los Cines Verdi tendrán un precio único de 4,90 euros.