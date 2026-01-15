Noche Madrid estima que Fitur generará casi 17 millones por las más de 230.000 salidas nocturnas de profesionales

Fitur generará 230.000 salidas nocturnas de profesionales que dejarán 17 millones de euros en Madrid - NOCHE MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Noche Madrid estima que las más de 230.000 salidas nocturnas que realizarán los visitantes profesionales generarán un gasto que asciende a cerca de 17 millones de euros.

Así, lo ha expresado el portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Vicente Pizcueta, este jueves en la presentación de la XII edición de 'Fiesta is Madrid', una campaña que podrá visitarse en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Ifema. Al acto ha acudido también la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento, Olga María Ruiz.

En la misma se han analizado también los datos obtenidos en el último estudio sobre la importancia turística de la vida nocturna, apuntan a que el 82,6% de los profesionales saldrá al menos una noche tras las jornadas de trabajo de la feria. En total, se prevé que más de 128.000 profesionales participen en la vida nocturna madrileña, con una media de 1,8 salidas de noche por persona y un gasto medio de más de 72 euros por actividad.

LA CAMPAÑA ESTARÁ EN FITUR

'Fiesta is Madrid' contará con un puesto propio en Fitur, que se ubicará en el pabellón 4 de Europa. El 'stand' 4A43 se podrá vsitar del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid. Este evento recibió a 155.000 visitantes el año pasado.

La iniciativa, que dispone de la ayuda del área de Turismo de la Delegación de Cultura, Turismo y Deportes y de Fitur, incluye un programa de más de 100 planes y propuestas de discotecas, salas de espectáculos, tablaos, restaurantes espectáculo y bares de copas madrileños. Todo ello, con el objetivo de "dinamizar" el consumo de ocio y "facilitar" las salidas recreativas de expositores y visitantes profesionales.

"La cena de negocios ahora mismo se ve complementada por la copa de negocios, es decir, por el reservado en esta magnífica oferta de la vida nocturna madrileña, que está activa 7 días a la semana", ha añadido Pizcueta.

En el marco de Fitur, Noche Madrid presentará la tercera edición de la Guía de la Vida Nocturna de la Comunidad de Madrid, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Esta cita tendrá lugar el 22 de enero a las 18 horas en el puesto de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.

AUMENTO DEL 77% DEL GASTO EN OCIO NOCTURNO

En este sentido, hace doce años el impacto económico en ocio nocturno era de 9,37 millones de euros, sin embargo, ha apostillado Noche Madrid, tras las ediciones de 'Fiesta is Madrid', esta cifra ha aumentado un 77%, alcanzando los 16,6 millones de euros. Además, en este periodo, se ha acumulado un gasto total de 150,2 millones de euros vinculado a las 1,9 millones de salidas nocturnas realizadas por los expositores y visitantes de Fitur.

Por otro lado, el estudio recoge que el 76,8% de los profesionales del marketing turístico considera relevante la vida nocturna para atraer a visitantes. En el caso de Madrid, los encuestados han destacado la seguridad (61,9%); el precio de las entradas y consumiciones (49,2%); la oferta musical de los locales (42,7%); la facilidad para localizar zonas y establecimientos de ocio (40,1%); y la oferta de transporte público por la noche (36,4%), como los principales factores diferenciales de la vida nocturna de la capital.