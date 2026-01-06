Normalidad en los accesos a Madrid en el último día de la operación especial de tráfico, con tráfico lento en A-2

Varios vehículos circulan por una carretera en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los accesos por carretera a Madrid presentan en líneas generales fluidez circulatoria en el último día de la operación salida de tráfico con motivo de las navidades, con algo de tráfico lento a lo largo de la tarde en la A-2 (Madrid-Barcelona).

Con datos de las 18.30 horas, la normalidad circulatoria era la tónica general y únicamente la A-2 registraba algo de tráfico lento a la altura de Torrejón de Ardoz, según ha indicado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

También había complicaciones en la M-40, en Villaverde, en dirección a la A-4, debido a un accidente que ya había sido solucionado.

En sentido salida, además, los principales problemas se concentraban en la A-1, en la zona del Circuito del Jarama, tras haberse habilitado uno de los carriles en sentido entrada.

Desde la DGT se espera que las principales complicaciones en las carreteras madrileñas se produzcan entre las 18.00 y las 21.00 horas de este martes.

La tarde ha arrancado con tráfico lento en la A-6 a la altura de Puerta de Hierro en sentido entrada a la capital y en la M-40, a altura de Arroyo del Fresno, en dirección a la M-607, con datos de las 15.30 horas.

El dispositivo especial de tráfico se activó el pasado día 19 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, y se prolongará hasta la medianoche de este martes día 6. Durante el mismo, se han previsto más de 4,59 millones de desplazamientos.