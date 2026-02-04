Normalidad en las carreteras madrileñas a primera hora pero se recomienda extremar la precaución por nieve y lluvias

Archivo - Tráfico en la carretera A-1, a 29 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno han pedido extremar la precaución en la conducción en las carreteras madrileñas, adaptarse a las condiciones de la vía y atender a las recomendaciones de los canales oficiales ante las previsiones meteorológicas.

Desde el Gobierno regional han informado a primera hora que se mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam), en fase de Preemergencia, así como que también permanece activo el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en la red viaria.

Durante esta noche la Dirección General de Carreteras ha desplegado un operativo compuesto por 90 profesionales y 31 camiones quitanieves.

En los puertos de montaña de Navacerrada (M-601) y Los Cotos (M-604) se circula abierto con precaución por nieve en calzada, mientras que en Morcuera (M-611), Canencia (M-629), Navafría (M-637), El Cardoso (M-139), La Hiruela (M-137) y La Puebla (M-130) es obligatoria la utilización de cadenas para vehículos ligeros. En los puertos de La Paradilla y Cruz Verde (M-505) se mantiene la circulación abierta con precaución.

En cuanto al consumo de fundentes, se han utilizado 147,09 toneladas de sal y 29.345,17 litros de salmuera.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha indicado, en declaraciones difundidas a los medios, que superadas "algunas dificultades que ha habido en la A-1 a primera hora de la mañana" ahora mismo la situación es de "normalidad" en el conjunto de carreteras del Estado en la autonomía.

"Seguimos muy atentos también a la evolución del nivel de los caudales en los ríos madrileños, con especial atención a lo que está sucediendo en el Jarama", ha trasladado.