La novia del principal acusado en crimen de Fuenlabrada afirma que la bandana hallada era para un disfraz de su hijo

Juicio por el crimen de un joven en Fuenlabrada - EUROPA PRESS

Está previsto que mañana declaren los procesados al concluir la prueba, mientras el viernes tendrán lugar los informes MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pareja del principal acusado por el asesinato de un joven de 21 años en Fuenlabrada ha asegurado este miércoles en el juicio que la bandana intervenida en el registro de su domicilio, un elemento habitualmente asociado a bandas juveniles, la había comprado para su hijo con motivo de un disfraz de rockero para el Carnaval escolar.

En el banquillo de los acusados se sientan cuatro jóvenes supuestos miembros de los Dominicans Don't Play (DDP) como presuntos responsables intelectuales del crimen que la Policía considera una venganza entre bandas juveniles.

Dos menores ya fueron condenados como autores materiales de los disparos, que dejaron un fallecido y tres heridos de gravedad. Está previsto que mañana declaren los procesados al concluir la prueba, mientras el viernes tendrán lugar los informes.

Durante la sesión, el secretario del atestado policial ha detallado que en uno de los registros practicados a uno de los supuestos cabecillas se intervinieron bandanas, armas, un cuaderno con anotaciones económicas y nombres, así como cerca de 11.000 euros en efectivo.

Además, este agente tomó declaración a uno de los procesados, quien se encargó de trasladar a los menores al lugar del crimen. Confesó a la Policía que el supuesto líder le habría dado indicaciones para llevar a los chicos a un punto, pensando que iban a robar a alguien por una deuda y sin saber que se iba a cometer un asesinato.

Por otro lado, la pareja del considerado líder, al que la Policía sitúa como 'Suprema' del coro de Campamento de los Dominicans Don't Play (DDP), ha señalado que la bandana incautada la había comprado meses antes a instancias del colegio para un disfraz, mostrando una foto al tribunal de su hijo con este accesorio.

En la misma línea, familiares de otro de los acusados, al que los investigadores sitúan como mando intermedio dentro de la estructura de la banda, han tratado de desvincularle de cualquier actividad delictiva.

Un allegado lo ha descrito como "tranquilo, amable, muy buen chico y trabajador", asegurando además que desconocía que se le hubieran incautado armas y negando cualquier relación con bandas juveniles.

El padre del joven, por su parte, ha declarado que su hijo "no era de salir por las noches" y que llevaba una vida tranquila, aunque ha reconocido que consumía marihuana, algo que tenía expresamente prohibido en casa.

También han comparecido los agentes de Policía Cientifica que realizaron la inspección de la furgoneta en la que los menores que ejecutaron el crimen fueron trasladados a la escena de donde se produjeron los hechos.

Este vehículo había sido robado en Colonia Jardín, en el barrio de Campamento de la capital, y llevaba una matrícula falsa. Se localizaron dos huellas, siendo una anónima y otra identificada, y vestimenta de color negro.

El pasado lunes, la Policía Nacional ratifico que el principal acusado fue detenido en 2013 por un delito de robo con violencia en relación a diez ataques a ancianos con la técnica del 'mataleón' en el distrito de Villaverde de la capital.

El testigo señaló que al considerado líder del citado coro se le implicó cuando tenía 19 años en diez robos con violencia realizados con la técnica del estrangulamiento por detrás, indicando que el acusado fue reconocido sin género de dudas en algunas de las identificaciones en sede policial.

Las víctimas eran mujeres mayores, a quienes se robaba el bolso en Villaverde, detectando la Policía Nacional un incremento de estos delitos en la zona en aquella época.

La vista oral cuenta con hasta 160 testigos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La pasada semana, varios policías situaron a los encausados en el entorno de la banda a través de numerosas identificaciones policiales y antecedentes por hechos violentos registrados durante los últimos años en la capital.

UNA VENGANZA POR UN ATAQUE PREVIO

La Policía considera que el asesinato fue una venganza de la banda hacia los Trinitarios por un ataque anterior en una discoteca de la capital. Habría sido ordenado por uno de los procesados, considerado por la Policía como el 'Suprema' --líder-- del Coro de Campamento de la banda.

Muchas de las identificaciones y detenciones que se practicaron se enmarcaron en la 'operación Hispano', un operativo policial lanzado en diciembre de 2022 por la Delegación de Gobierno en Madrid para "intensificar y reforzar los dispositivos contra estas bandas".

Según la Policía, varios de los procesados fueron identificados en repetidas ocasiones entre 2020 y 2023 en compañía de miembros de la banda, principalmente en zonas del distrito madrileño de Latina y Aluche, lugares señalados por la Policía como puntos de reunión habituales del grupo.

En muchas de estas intervenciones los agentes dejaron constancia de símbolos asociados a la banda, como tatuajes con la inscripción Dominican Don't Play, coronas de cinco puntas, rosarios, bandanas o pulseras con los colores de la bandera dominicana.

En algunos de esos controles también se intervinieron armas blancas, como machetes, navajas mariposa o cuchillos de gran tamaño, así como otros objetos considerados peligrosos. Incluso en una ocasión los agentes identificaron a un grupo del que uno de sus miembros abandonó entre unos matorrales un machete de unos 60 centímetros.

Además de las identificaciones, varios de los acusados cuentan con antecedentes y detenciones previas relacionadas con hechos violentos vinculados a enfrentamientos entre bandas juveniles. Entre ellas figuran arrestos por lesiones, riñas tumultuarias, robos con violencia, amenazas o tenencia ilícita de armas, algunos de ellos en operativos dirigidos específicamente contra grupos de bandas latinas.

Los agentes también señalan que algunos de los procesados ocupaban puestos intermedios dentro del denominado "Coro de Campamento" de los DDP, lo que para los investigadores evidencia su vinculación activa con la organización.