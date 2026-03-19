Novillo atribuye a Hacienda el bloqueo del personal de Tragsa y defiende las mejoras "progresivas" del Plan Infoma

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, Carlos Novillo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha arremetido este jueves durante el Pleno de la Asamblea contra el Ministerio de Hacienda por bloquear el nuevo acuerdo para el personal de emergencias subrogado a la empresa pública Tragsa, a la par que ha destacado las mejoras "progresivas" aplicadas al peronsal dependiente de la Comunidad.

El consejero Novillo ha asegurado que el departamento que encabeza lleva años "trabajando en mejorar las condiciones laborales de este personal", si bien ha explicado que la situación es distinta dependiendo del colectivo.

Si bien es cierto que hay personal al que ya se le ha negociado nuevas condiciones, los trabajadores de Tragsa están "a la espera" de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "les mejore sus condiciones" aunque esta parece que "no está muy por la labor"

El consejero ha defendido especialmente los avances en el Cuerpo de Bomberos, con el que el Ejecutivo autonómico firmó un acuerdo el pasado año con vigencia hasta 2028. Según ha detallado, este pacto afecta a más de 1.680 efectivos e incluye "mejoras laborales muy importantes".

En cuanto a las Brigadas Forestales subrogadas a Tragsa, Novillo ha insistido en que la Comunidad ha cumplido su compromiso de impulsar un nuevo encargo que incluye la contratación durante todo el año para reforzar las tareas preventivas y también contempla "partidas económicas" para los pluses salariales.

Respecto al personal laboral propio, el consejero ha explicado que se ha planteado una subida salarial del 7% este año, con posibilidad de alcanzar el 15% en el siguiente, aunque ha reconocido que la extensión de los contratos a todo el año requiere ajustes técnicos y organizativos, especialmente para adaptar sus funciones a tareas preventivas fuera de la propia campaña de incendios.

SOCIALISTAS REPROCHAN EL INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS

Por su parte, el diputado socialista Alejandro Sánchez Pérez ha cuestionado la gestión del consejero y ha puesto el foco en la situación del personal del Plan Infoma, recordando que las brigadas subrogadas a Tragsa llevan más de 200 días en huelga indefinida y denunciando sus condiciones laborales.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno regional que no haya cumplido su compromiso de ampliar a todo el año la contratación de los Bomberos Forestales, a pesar de que así lo anunciara meses atrás el propio consejero.

Sobre el nuevo encargo a Tragsa, el diputado socialista ha advertido de que implicaría una reducción de efectivos, de 550 a 420 trabajadores, y una disminución del tamaño de las cuadrillas, que pasarían de siete a cinco profesionales.

Sánchez también ha criticado que, en el caso del personal laboral de la Comunidad, se haya descartado finalmente esa ampliación de contratos, manteniendo un modelo parcial y ofreciendo únicamente mejoras económicas limitadas.

Así, tras recapitular una serie de acuerdos prometidos por el consejero pero que finalmente no han visto la luz, el diputado socialista se ha cuestionado de qué sirven si luego "a la hora de la verdad" la consejera de Economía, Rocío Albert, "le enmienda la plana y se las tumba de un plumazo".