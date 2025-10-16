Novillo dice que "hacen más" por el clima "los toros bravos pastando en la dehesa" que la izquierda en la Asamblea

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reprochado a los partidos de izquierda su aportación a combatir el cambio climático, e incluso ha señalado que "hacen más los toros bravos pastando en la dehesa" que estos partidos en la Asamblea de Madrid.

"Esos sí que son, y los ganaderos, auténticos ecologistas practicantes, y no toda la demogogia que traen aquí", ha manifestado el consejero, respondiendo a la pregunta de la diputada de Más Madrid María Pastor sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno regional para hacer frente a la emergencia climática.

Novillo ha hecho esta referencia taurina después de que la diputada de Más Madrid en su intervención le hubiera animado a "salir al ruedo climático, darle una estocada al negacionismo y salir por la puerta grande", hablando de los toros con el objetivo de que el consejero le prestara así "un poquito de atención".

Pastor ha aprovechado su intervención para alertar de un reciente informe que alerta sobre los graves riesgos de la crisis climática en el país, y que apunta a que "los escenarios más extremos", como el calor extremo, las sequías, los incendios o las inundaciones "se están haciendo realidad".

"Un año cualquiera en la Comunidad de Madrid", ha resumido Pastor, quien ha ironizado con que el consejero no se leerá este informe porque "está basado en la ciencia" y ha ejemplificado la situación con que el Gobierno regional va directa hacia un abismo mientras "llama comunista a todo el que le avisa de que va directo al precipicio".

Por su parte, Novillo ha aprovechado la ocasión para poner en valor políticas verdes del Gobierno regional, como Madrid Forestal, los planes de protección civil o el plan estratégico del Canal de Isabel II; mientras que el Gobierno central ha impulsado un plan nacional integrado de energía y clima que ha "fracasado" y apuesta por cerrar las centrales nucleares.

Asimismo, ha puesto en duda el plan de electrificación, que "por primera vez" impedirá "desarrollar la actividad económica, incluso zonas residenciales"; a la par que se anuncian "posibles réplicas" al apagón general registrado en el país a finales de abril. "Son unos hipócritas porque realmente la emergencia en este país son ustedes", ha remachado.