Novillo traslada su "ilusión" por ir en la candidatura de Feijóo e intentará aportar "la experiencia de gestión"

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ofrece declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, 'número 7' en la lista del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de Madrid al Congreso ha trasladado su "ilusión" por formar parte de esta candidatura e intentará aportar "la experiencia de estos años de gestión", por los que ha agradecido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Muy contento por que el presidente haya contado conmigo y, por supuesto, también agradecer a la presidenta todos estos años. Prácticamente han sido 11 años de gestión en la Comunidad de Madrid, casi ocho con ella. Y bueno, pues muy contento, muy orgulloso del trabajo que hemos realizado en la Comunidad de Madrid, intentando aportar la experiencia de estos años de gestión", ha valorado Novillo ante los periodistas a su llegada al acto de presentación de la candidatura.

Así, afronta este nuevo reto para "cambiar el rumbo" de este país y ha afirmado que ahora hay que centrarse en la campaña y en contar las ideas del PP para convencer a los ciudadanos de que son "la mejor opción para este país". "No podemos despistarnos, tenemos que seguir peleando mucho y ganar estas elecciones", ha reivindicado.

Sobre el acuerdo con Vox para las listas de Senado, Novillo ha valorado de "bueno" el mismo y ha subrayado que están ante una "oportunidad única" de cambiar una situación que ya es "insostenible".

En sus redes sociales, la presidenta madrileña celebró la elección de Novillo para estas listas tras su labor en grandes acontecimientos como el apagón o la gran incendio de la Sierra Oeste. "Ojalá llegues a un gobierno donde el amor por la naturaleza, los animales, la vida en el campo, la agricultura y las mejores políticas energéticas lleguen a toda España", valoró.

En la misma línea se ha expresado el ex viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, 'número 19' en la lista, quien ha señalado que está "muy contento y orgullo" ante esta "responsabilidad enorme", además de agradecer a la presidenta y a Feijóo por haber pensado en él para "ayudar en este reto tan importante".