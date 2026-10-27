Ayuso ensalza "renovación" de Feijóo para su candidatura eligiendo "a los mejores y más experimentados" en Madrid

La presidenta d el Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid, en el Espacio Jorge Juan, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este martes la "renovación" por la que ha apostado el candidato del PP para las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, en sus listas eligiendo "a los mejores y más experimentados" de la región y creyendo en "las bases y la constancia".

"No cabe mayor acto de confianza en ti mismo que renovar constantemente la organización que diriges en defensa de unos principios que trascienden a los que estamos hoy aquí. Porque nuestra labor en política ha de ser temporal", ha reivindicado la dirigente autonómica en la presentación de estas listas en un acto en el Espacio Jorge Juan de la capital.

Es por ello que ha felicitado al presidente por contar con tantos "hombres y mujeres buenos" desde el "mestizaje" para hacer juntos este proyecto 'popular', poniendo el foco especialmente en nombres como la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz; el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, 'número 7' en la lista; o el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez.

Así, ha presidenta madrileña ha subrayado que en la candidatura hay "políticos excepcionales" que han trabajado en la Comunidad de Madrid como consejeros, alcaldes o portavoces que "van a pasar a ser alcaldes dentro de muy poco", además de ensalzar el "talento" de personas como Alma Azcurra, Jaime de los Santos, Paloma Martín o Eugenia Carballedo.

En concreto, ha puesto el foco en la elección de Carlos Novillo, que es "el mejor" y le deja "partir porque esto es todo por la patria". "Carlos es ingeniero agrónomo, por tanto ha dedicado su carrera a la naturaleza, a la agricultura, a la ganadería, al medio ambiente y encima es valiente y ama la vida anteponiendo la suya a la de los demás, porque encima es bombero, que es lo más sacrificado que hay", ha ensalzado.

Es por ello que con Novillo España tendría al frente "al mejor" porque así es como él "ha trabajado siempre, gestionando lo más difícil" que ha vivido la Comunidad de Madrid, pasando de incendios, pandemia, inclemencias invernales o danas.

"Todo lo ha llevado Carlos a sus espaldas con un sacrificio personal como nadie se puede imaginar. Cuando por fin tenía tres días de vacaciones y se iba con los niños a Almería, no llegaba a Ciudad Real y se tenía que dar la vuelta porque ocurría algo", ha apuntado.

Sobre José Antonio Sánchez ha señalado que es la persona que "mejor entiende el mundo rural", a los alcaldes y concejales y siempre está "cerca cuando tienen el mínimo problema", siempre pendiente de "rascar en cada lugar el talento".

ALCALDES Y PORTAVOCES, EN LA LISTA

También ha subrayado que se cuenta en la candidatura con alcaldes de municipios grandes como Paloma Tejero, de Pozuelo de Alarcón; Rocío Alcántara, de Alcobendas, o Lucía Fernández, de San Sebastián de los Reyes, que juntas "gestionan más de 20.400 millones de euros". Otros son alcaldes de municipios más pequeños como Rafael García, que gobierna en Gargantilla de Lozoya a sus 80 años.

A ello se suman portavoces, "dentro de poco alcaldes" como Janette Novo, en Rivas, una mujer que conoce "en primera persona los males del socialismo bolivariano"; o Antonio José Mesa, que "va a devolver la alegría a Getafe", que ahora está "en una situación de amargura absoluta por parte de dirigentes viejóvenes que parece no han entendido la forma de ser y de estar" en el sur de Madrid.

A ellos se suman otros como el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, que es "una de las personas que mejor entiende" a la juventud en España, "bravo, valiente y comprometido", así como el nuevo líder de la organización a nivel regional, Álvaro Picazo, y cuyo "tatuaje es el amor a una juventud libre y con futuro".

Ayuso también se ha referido a Pedro Rollán, candidato al Senado, "el alcalde más votado de España, presidente de la Comunidad de Madrid en los tiempos más difíciles", que es "tan gestor como buena persona"; o la vicealcaldesa, Inma Sanz, "una mujer excepcional que ha cumplido con sobresaliente cada reto que ha tenido en sus manos". "Es eficaz, resolutiva, es humilde, es amable, en fin, lo tiene todo", ha señalado.